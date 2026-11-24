Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kritik virajda. Rakip Aston Villa, ilk 11'de sürpriz
24.11.2026 09:01
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa'yı ağırlayacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında bu akşam İngiltere'nin Aston Villa takımını konuk edecek.
RAMS Park'taki maç, saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
Maç, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından katılan sarı-kırmızılı ekip, ilk iki maçında Portekiz ekibi Sporting'e deplasmanda 3-1, İspanya devi Barcelona'ya da sahasında 4-1 yenildi.
Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki üçüncü maçında konuk olduğu Fransa temsilcisi Lille'i 4-2 yenerken dördüncü haftada da Almanya'dan Stuttgart'ı iç sahada 2-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, 4 maç sonunda elde ettiği 6 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasına 18. sırada girdi.
Bu sezon "Devler Ligi"ndeki ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 mağlup eden Aston Villa, sonraki haftalarda konuk ettiği Fenerbahçe'ye karşı 6-0 ve Norveç temsilcisi Viking'e karşı da 3-1 galip geldi.
Dördüncü haftada da Barcelona'ya konuk olan İngiltere ekibi, bu mücadeleden 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Aston Villa, topladığı 9 puanla 6. sırada yer alıyor.
OSIMHEN FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray'da maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.
Tedavileri devam eden sarı-kırmızılı oyunculardan Roland Sallai, ve Rafael Leao, Aston Villa'ya karşı görev alamayacak.
Dizinden operasyon geçiren Nijeryalı yıldız Victor Osimhen de İngiliz ekibine karşı forma giyemeyecek.
Ayrıca UEFA kadrosuna yazılmayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ile Can Armando Güner statü gereği maçta forma giyemeyecek.
RAMS PARK'A KAVUŞACAK
Galatasaray, iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park'a dönecek.
RAMS Park'ın zeminindeki bakım ve iyileştirme çalışmalarından dolayı Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk eden sarı-kırmızılılar, Aston Villa müsabakasını kendi stadında oynayacak.
GALATASARAY, EN UZUN SERİNİN PEŞİNDE
Galatasaray, karşılaşmayı kazanması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en uzun galibiyet serisini egale edecek.
Sarı-kırmızılı ekip, daha önceki sezonlarda "Devler Ligi"nde en fazla üst üste 3 maçta galip gelmişti.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki maçında Lille ve Stuttgart'ı mağlup eden Galatasaray, Aston Villa karşısında da kazanması halinde galibiyet serisini 3 maça çıkaracak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ EN GOLCÜSÜ BATRAKOV
Galatasaray'da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla ağları sarsan oyuncu Rus Aleksey Batrakov oldu.
Sezon başından beri "Devler Ligi"nde 4 maça çıkan Batrakov, bu müsabakalarda 4 kez rakip ağları havalandırdı. Rus yıldızı bu alanda birer golle Victor Osimhen ile Yunus Akgün takip etti.
Ayrıca sarı-kırmızılıların bu sezon oynadığı maçlarda Sporting'in Portekizli oyuncusu Gonçalo Inacio ile Lille'in Cezayirli futbolcusu Nabil Bentaleb, kendi kalesine gol attı.
PREMIER LİG'DE 12. SIRADA
Aston Villa, İngiltere Premier Lig'de 12. sırada bulunuyor.
Ligin 11. haftasında Sunderland'i konuk eden Birmingham temsilcisi, bu karşılaşmada rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
Sezonda üçer galibiyet ile mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşayan Aston Villa, puanını 14'e yükselterek 12. sırada yer aldı. Ligde rakiplerinin ağlarını 14 kez sarsan İngiltere ekibi, 17 golü kalesinde gördü.
Ayrıca Premier Lig'de 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Aston Villa, bu maçlarda 3 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Gabriel Sara, Barış Alper.
Aston Villa: Suzuki, Bissaka, Bellis, Pau Torres, Maatsen, Goretzka, Boubacar Kamara, Alysson, McGinn, Manzambi, Jackson.