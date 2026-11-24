OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMALAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Osimhen'in yokluğunda Barış'ın yerini değiştirdik. Leao da yok ve Amed maçına önde Barış-Leao başlamış, iyi de sonuç almıştık. Sallai de sağ bekte bizim için önemli oyuncuydu hatta iki açıkta da oynuyordu. O anlamda da bir jokeri kaybettik. Bu yüzden hücumda rakibe göre Barış önde Eren onun arkasında olacak. Jacobs da sol bek. Jacobs'u maça yetiştirdik. Yüzde 100 değil ama oynamak istedi. Bugün böyle başlıyoruz. Rakibin de savunmasında değişiklikler var. Sağ bek ve stoperde daha güçlü oldular. Mings'i beklemiyorduk. Hücumda çok hareketliler ve buna doğru cevabı vermemiz lazım. Top rakipteyken Yunus ve Emre'nin alacağı pozisyonlar çok önemli olacak. Ön alan baskısı için de onlara ihtiyacımız var. Aston Villa baskı altında hata yapıyor ama rakibe de hata yaptırıp burdan geçişi yapabiliyorlar. Bunu Fenerbahçe maçında açıkça gördük. O yüzden rakibin ne yapabileceğini biliyoruz. Sakin kalıp maçı iyi yönetmemiz lazım. Kulübeden de hamlelerimiz olacak. Başlayacağız ve en iyi oyunumuzu oynayacağız. Stada, taraftara ve oyunumuza güveniyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde devam etme isteğini korursak sonuca gideriz" dedi.