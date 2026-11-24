Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kritik virajı döndü
24.11.2026 09:01
Son Güncelleme: 24.11.2026 22:44
Galatasaray, Aston Villa ile adeta satranç maçını andıran mücadelesinde ikinci yarı oyuna giren Deniz Gül'ün kafa golüyle kazandı. Puanını 9 yapan Galatasaray ikinci turun kapısını da araladı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3. galibiyetini RAMS Park'ta Aston Villa'yı 1-0 yenerek aldı.
Bu sonuçla puanını 9'a yükselten ve ilk 24 için avantaj sağlayan Galatasaray ilk 8 hesaplarını da kalan 3 maça bıraktı.
Galatasaray ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip 8 Aralık'ta yine RAMS Park'ta oynayacağı Feyenoord maçını da kazanırsa seriyi 4'e çıkarıp, rekor kıracak.
Daha önce Fenerbahçe'yi 6-0 yenen Aston Villa, Galatasaray karşısında neredeyse gol pozisyonuna bile giremeden maçı tamamladı.
9 puanda kalan İngiliz ekibinin sıradaki rakibi PSG olacak.
Maçın tek golü Deniz Gül'den (Dk.78) geldi.
OSIMHEN'İN YERİNE SANTRFOR BARIŞ ALPER YILMAZ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında İngiltere'nin Aston Villa takımını konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları resmi maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.
Buruk, Samsunspor'a karşı ilk 11'de başlayan Deniz Gül ve Sara'yı yedek oturturken, statü gereği forma giyemeyen Kaan Ayhan'ı da kadroya almadı. 53 yaşındaki teknik adam, bu oyuncuların yerine Aston Villa karşısında Lemina, Sanchez ve Jakobs'u sahaya sürdü.
OSİMHEN'İN YERİNİ BARIŞ ALPER YILMAZ DOLDURDU
Okan Buruk, Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ı santrforda görevlendirdi.
Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'den sakatlığı sebebiyle yararlanamayan ve Deniz Gül'ü yedek oturtan tecrübeli teknik adam, Barış Alper Yılmaz'a santrforda şans verdi.
EREN ELMALI SOL ÖNDE
Galatasaray'ın milli oyuncusu Eren Elmalı, karşılaşmaya sol kanatta hücuma dönük başladı.
Sakatlıklar sebebiyle birçok oyuncusundan yararlanamayan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, asıl pozisyonu sol bek olan Eren Elmalı'ya Aston Villa karşısında önde görev verdi.
Eren Elmalı, bu sezon oyuna sonradan dahil olduğu Lille, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında da aynı şekilde oynamıştı.
SİNGO İLK KEZ 11'E GİRDİ
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, bu sezon ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başladı.
Dördüncü haftadaki Stuttgart maçında sonradan dahil olan Singo, Aston Villa'ya karşı sağ bek pozisyonunda görev aldı.
GENÇLİK LİGİ MAÇI GALATASARAY'IN
Galatasaray ile Aston Villa 19 yaş altı takımlarının karşılaştığı UEFA Gençlik Ligi müsabakasını sarı-kırmızılı ekip 3-1 kazandı.
Esenler Erokspor Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 27. dakikada Arda Tagay, 39. dakikada Ada Yüzgeç ve 54. dakikada Eyüp Karasu kaydetti. İngiltere ekibinde ise Markie Meade 11. dakikada ağları havalandırdı.