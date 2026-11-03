Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde kritik viraj
03.11.2026 09:18
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Alman ekibi Stuttgart ile karşı karşıya geliyor. Maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak soruları merak ediliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor.
Türkiye'yi turnuvada temsil eden iki takımdan biri olan Galatasaray, bu akşam Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.
SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
RAMS Park'taki maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.
Maç, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.
Galatasaray''da Singo'nun Stuttgart maçıyla ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
Stuttgart: Seimen, Leweling, Hendriks, Chabot, Mittelstadt, Atakan, Prömel, El Khannous, Deniz, Führich, Demirovic.
GALATASARAY TAM KADRO
Galatasaray, statü gereği oynayamayacak futbolcuların dışında Stuttgart karşısında tam kadro sahaya çıkacak.
Sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte sadece UEFA'ya bildirilen kadroda yer alamayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ile Can Armando Güner statü gereği forma giyemeyecek.
KONUK EKİBİN EKSİKLERİ
Stuttgart'ta maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.
Sakatlıkları bulunan Alman orta saha Angelo Stiller, Slovak kanat Leo Sauer ve Alman savunma oyuncusu Josha Vagnoman, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
STUTTGART, TÜRK TAKIMLARINA KARŞI SADECE 1 KEZ OYNADI
Stuttgart, UEFA organizasyonlarında sadece 1 kez Türk takımına rakip oldu.
Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Almanya ekibi, söz konusu müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı.
GALATASARAY, AVRUPA'DA İLK KEZ STUTTGART İLE KARŞILAŞACAK
Galatasaray, konuk edeceği Almanya temsilcisi Stuttgart ile ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.
Avrupa serüvenine 1956-57 sezonuyla başlayan ve farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkeden 115 takımla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki 19. sezonunu geçiriyor. Stuttgart ise bu organizasyonda 5. kez mücadele ediyor.
Stuttgart, Galatasaray'ın Avrupa'da mücadele edeceği 116. farklı takım olacak.
ALMAN TAKIMLARINA KARŞI 34. RANDEVU
Galatasaray, Stuttgart ile oynayacağı karşılaşmayla Almanya takımlarına karşı Avrupa kupalarında 34. maçına çıkacak.
Almanya temsilcileriyle ilk olarak 9 Eylül 1964 tarihinde Kupa Galipleri Kupası'nda Magdeburg ile karşılaşan sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki bu müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Galatasaray, bu karşılaşmayla başlayan süreçte Almanya ekipleriyle oynadığı 33 maçta 7 galibiyet, 13'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 34 kez ağları sarsarken, 56 golü kalesinde gördü.
Sarı-kırmızılı ekip, Almanya temsilcileriyle yaptığı son 7 müsabakada galibiyet elde edemedi.
Alman takımlarına karşı son galibiyetini 2013'te 3-2'lik skorla Schalke 04 karşısında yaşayan Galatasaray, sonraki süreçte çıktığı 7 mücadelede 6 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.
Galatasaray, Alman takımlarıyla yaptığı son 4 maçtan mağlup ayrıldı.
ALMAN EKİPLERİNE KARŞI SON 9 İÇ SAHA MAÇINDA KAZANAMADI
Galatasaray, Avrupa kupalarında Almanya takımlarına evinde çıktığı son 9 müsabakadan galibiyet alamadı.
UEFA organizasyonlarında Almanya temsilcilerine karşı son galibiyetini 4 Kasım 1992 tarihinde Eintracht Frankfurt'a karşı 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı 9 maçta 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.