Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde kritik viraj

Stuttgart, UEFA organizasyonlarında sadece 1 kez Türk takımına rakip oldu.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Almanya ekibi, söz konusu müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı.

GALATASARAY, AVRUPA'DA İLK KEZ STUTTGART İLE KARŞILAŞACAK

Galatasaray, konuk edeceği Almanya temsilcisi Stuttgart ile ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.

Avrupa serüvenine 1956-57 sezonuyla başlayan ve farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkeden 115 takımla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki 19. sezonunu geçiriyor. Stuttgart ise bu organizasyonda 5. kez mücadele ediyor.

Stuttgart, Galatasaray'ın Avrupa'da mücadele edeceği 116. farklı takım olacak.