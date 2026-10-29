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Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde hedef 6 puan

29.10.2026 16:10

NTV.com.tr - Haber Merkezi

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında sahasında Almanya'nın zorlu ekiplerinden Stuttgart ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Karşılaşmanın kanal ve saat bilgisi belli oldu.

Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde hedef 6 puan
Anadolu Ajansı

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, devler ligindeki kritik mücadelede Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart’ı RAMS Park’ta konuk etmeye hazırlanıyor. 

 

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam etmek ve gruptan çıkma iddiasını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, taraftarının da desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 6'ya yükseltmeyi hedefliyor. Peki, Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? 1
Anadolu Ajansı

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ile Stuttgart 3 Kasım Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

 

Mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK 2
Anadolu Ajansı

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Galatasaray'da Stuttgart karşılaşmasında takımda 3 eksik bulunuyor.

 

Sarı kırmızılılarda Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay Stuttgart maçında forma giyemeyecek.