Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde hedef 6 puan

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, devler ligindeki kritik mücadelede Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart ’ı RAMS Park’ta konuk etmeye hazırlanıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam etmek ve gruptan çıkma iddiasını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, taraftarının da desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 6'ya yükseltmeyi hedefliyor. Peki, Galatasaray -Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?