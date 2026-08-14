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Galatasaray taraftarından büyük tepki. 2 dakikada her şey değişti

14.08.2026 23:05

NTV - Haber Merkezi

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Galatasaray'ın Çorum FK'yı ağırladığı maçta sarı-kırmızılı taraftarlar yönetime tepki gösterdi.

Galatasaray taraftarından büyük tepki. 2 dakikada her şey değişti
IHA

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile ligin yeni ekibi Çorum FK karşı karşıya geldi.

 

Sarı-kırmızılı taraftarlar, RAMS Park'ta oynanan maçın ikinci yarısında yönetime tepki gösterdi.

Galatasaray taraftarından büyük tepki. 2 dakikada her şey değişti 1
IHA

Çorum FK, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 59 ve 61. dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 öne geçti.

 

Bu durumun ardından RAMS Park tribünlerini dolduran Galatasaraylı taraftarlar yönetimi protesto etti.

"YÖNETİM İSTİFA TEZAHÜRATI" 2
Anadolu Ajansı

"YÖNETİM İSTİFA TEZAHÜRATI"

Galatasaraylı futbolseverler, "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla başkan Dursun Özbek ve yönetimine tepki gösterdi.