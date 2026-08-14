Galatasaray taraftarından büyük tepki. 2 dakikada her şey değişti
14.08.2026 23:05
Galatasaray'ın Çorum FK'yı ağırladığı maçta sarı-kırmızılı taraftarlar yönetime tepki gösterdi.
IHA
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile ligin yeni ekibi Çorum FK karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, RAMS Park'ta oynanan maçın ikinci yarısında yönetime tepki gösterdi.
IHA
Çorum FK, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 59 ve 61. dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 öne geçti.
Bu durumun ardından RAMS Park tribünlerini dolduran Galatasaraylı taraftarlar yönetimi protesto etti.
Anadolu Ajansı
"YÖNETİM İSTİFA TEZAHÜRATI"
Galatasaraylı futbolseverler, "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla başkan Dursun Özbek ve yönetimine tepki gösterdi.