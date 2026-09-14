Galatasaray taraftarının en çok sorduğu soru yanıt buldu. Victor Osimhen müjdesi
14.09.2026 17:26
Kocaelispor'u yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen ile ilgili dikakt çeken bir gelişme yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
"OSIMHEN'İ ARIYORUZ"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından "Osimhen'in olması... Bu sadece oyuncu anlamında değil, sahada olması psikolojik anlamda bir güç. Onlar oynamak daha farklı oluyor. Bugün olsa 2-3 tane çok rahat atacağı pozisyon vardı. Deniz'in performansı da güzeldi. Osimhenli oyun, tabii ki hücumdaki baskılar hem ceza sahası içerisinde böyle bir golcü çok önemli. Osimhenli güçlüyüz. Osimhen olmadan da güçlüyüz, güçlü oyuncularımız var. Osimhen'i de arıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
GALATASARAY TARAFTARINA MÜJDE
Yaşadığı sakatlığın durumu merak edilen ve sarı-kırmızılı taraftarların dönüşünü sorduğu Nijeryalı yıldız için dikkat çeken bir haber yazıldı.
TRT Spor'un haberine göre golcü oyuncunun hafta içinde antrenmanlara çıkması bekleniyor.
TRABZONSPOR İHTİMALİ
Victor Osimhen'in yoğun tedavi süreciyle birlikte Trabzonspor maçı kadrosuna alınma ihtimalinin doğduğu kaydedildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
27 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 4 maçta 6 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.