NTV

Galatasaray taraftarının en çok sorduğu soru yanıt buldu. Victor Osimhen müjdesi

14.09.2026 17:26

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Kocaelispor'u yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen ile ilgili dikakt çeken bir gelişme yaşandı.

Galatasaray taraftarının en çok sorduğu soru yanıt buldu. Victor Osimhen müjdesi
IHA

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

"OSIMHEN'İ ARIYORUZ" 1
Anadolu Ajansı

"OSIMHEN'İ ARIYORUZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından "Osimhen'in olması... Bu sadece oyuncu anlamında değil, sahada olması psikolojik anlamda bir güç. Onlar oynamak daha farklı oluyor. Bugün olsa 2-3 tane çok rahat atacağı pozisyon vardı. Deniz'in performansı da güzeldi. Osimhenli oyun, tabii ki hücumdaki baskılar hem ceza sahası içerisinde böyle bir golcü çok önemli. Osimhenli güçlüyüz. Osimhen olmadan da güçlüyüz, güçlü oyuncularımız var. Osimhen'i de arıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY TARAFTARINA MÜJDE 2
Anadolu Ajansı

GALATASARAY TARAFTARINA MÜJDE

Yaşadığı sakatlığın durumu merak edilen ve sarı-kırmızılı taraftarların dönüşünü sorduğu Nijeryalı yıldız için dikkat çeken bir haber yazıldı.

 

TRT Spor'un haberine göre golcü oyuncunun hafta içinde antrenmanlara çıkması bekleniyor.

TRABZONSPOR İHTİMALİ 3
Anadolu Ajansı

TRABZONSPOR İHTİMALİ

Victor Osimhen'in yoğun tedavi süreciyle birlikte Trabzonspor maçı kadrosuna alınma ihtimalinin doğduğu kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI 4
IHA

BU SEZONKİ PERFORMANSI

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 4 maçta 6 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram