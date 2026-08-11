Galatasaray teklif yaptı, yıldız ismin çapraz bağları koptu
11.08.2026 16:33
Transferin sessiz ekibi Galatasaray'ın teklif yaptığı iddia edilen futbolcu çapraz bağ sakatlığı yaşadı.
Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kala son şampiyon Galatasaray ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Transferde şu ana kadar Lesley Ugochukwu ve Umut Erdem'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Icardi'nin ayrılığı sonrası santrfor rotasyonunu genişletmek adına Rangers forması giyen Youssef Chermiti'yi gündemine almıştı.
ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU
Rangers, 22 yaşındaki futbolcunun ön çapraz bağlarının koptuğunu açıkladı.
İskoç ekibinin açıklamasında Portekizli golcünün sahalardan uzun süre uzak kalacağı belirtildi.
GALATASARAY TEKLİF YAPMIŞTI
TRT Spor'un aktardığı haberde Galatasaray'ın Chermiti için Rangers'a 25 milyon euro bonservis teklifinde bulunduğu iddia edilmişti.
Rangers'ın ise kapıyı 40 milyon euro'dan açtığı aktarılmıştı.