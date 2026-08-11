Galatasaray teklif yaptı, yıldız ismin çapraz bağları koptu

Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kala son şampiyon Galatasaray ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transferde şu ana kadar Lesley Ugochukwu ve Umut Erdem'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Icardi'nin ayrılığı sonrası santrfor rotasyonunu genişletmek adına Rangers forması giyen Youssef Chermiti'yi gündemine almıştı.