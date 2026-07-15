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Galatasaray, transferi resmen açıkladı. İşte Lesley Ugochukwu'nun maliyeti

15.07.2026 21:09

Son Güncelleme: 15.07.2026 21:11

NTV - Haber Merkezi

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Galatasaray, yaz transfer dönemindeki ilk takviyesini resmen açıkladı. İmzanın maliyeti de belli oldu.

Galatasaray, transferi resmen açıkladı. İşte Lesley Ugochukwu'nun maliyeti
Resmi Kurum

Yaz transfer döneminin sessiz ekiplerinden Galatasaray, ilk takviyesini gerçekleştirdi.

 

Sarı-kırmızılılar, Championship ekibi Burnley'den Lesley Ugochukwu'nun kiralık olarak kadroya katıldığını açıkladı.

TRANSFERİN MALİYETİ 1
Resmi Kurum

TRANSFERİN MALİYETİ

Galatasaray'ın bildirisinde oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralandığı belirtilirken, geçici transfer bedeli olarak 3 milyon sterlin ödeneceği ifade edildi.

Galatasaray, transferi resmen açıkladı. İşte Lesley Ugochukwu'nun maliyeti 2
Resmi Kurum

Oyuncunun şarta bağlı satın alma opsiyonunun ise 22 milyon 500 bin sterlin olduğu kaydedildi.

 

Ugochukwu maaşının ise 2 milyon 650 bin euro olduğu aktarıldı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI 3
Anadolu Ajansı

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

İşte Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama:

 

"Profesyonel futbolcu Lesley Chimuanya Ugochukwu'nun, kendisi ve kulübü Burnley Football & Athletic Company Limited ile futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, geçici transfer bedeli 3.000.000 GBP olarak belirlenmiştir.

 

Şarta bağlı satın alma opsiyonu bedeli 22.500.000 GBP'dir.

 

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için net 2.650.000 EUR sabit ücret ödenecektir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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