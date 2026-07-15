Galatasaray, transferi resmen açıkladı. İşte Lesley Ugochukwu'nun maliyeti
15.07.2026 21:09
Son Güncelleme: 15.07.2026 21:11
Galatasaray, yaz transfer dönemindeki ilk takviyesini resmen açıkladı. İmzanın maliyeti de belli oldu.
Yaz transfer döneminin sessiz ekiplerinden Galatasaray, ilk takviyesini gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılar, Championship ekibi Burnley'den Lesley Ugochukwu'nun kiralık olarak kadroya katıldığını açıkladı.
TRANSFERİN MALİYETİ
Galatasaray'ın bildirisinde oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralandığı belirtilirken, geçici transfer bedeli olarak 3 milyon sterlin ödeneceği ifade edildi.
Oyuncunun şarta bağlı satın alma opsiyonunun ise 22 milyon 500 bin sterlin olduğu kaydedildi.
Ugochukwu maaşının ise 2 milyon 650 bin euro olduğu aktarıldı.
GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
İşte Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama:
"Profesyonel futbolcu Lesley Chimuanya Ugochukwu'nun, kendisi ve kulübü Burnley Football & Athletic Company Limited ile futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, geçici transfer bedeli 3.000.000 GBP olarak belirlenmiştir.
Şarta bağlı satın alma opsiyonu bedeli 22.500.000 GBP'dir.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için net 2.650.000 EUR sabit ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."