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Galatasaray transferi resmen açıkladı, uçağa bindi yola çıktı

20.08.2026 13:16

Son Güncelleme: 20.08.2026 13:20

NTV - Haber Merkezi

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Galatasaray transfer döneminin ikinci imzasını resmen duyurdu. Genç futbolcu için KAP bildirimi geldi.

Galatasaray transferi resmen açıkladı, uçağa bindi yola çıktı
Resmi Kurum

Galatasaray, Aleksei Batrakov transferini resmen açıkladı.

 

21 yaşındaki Rus futbolcu için KAP bildirimi yapıldı.

Galatasaray transferi resmen açıkladı, uçağa bindi yola çıktı 1
Resmi Kurum

Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Lokomotiv Moscow ile resmi görüşmelere başlanmıştır

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İSTANBUL'A DOĞRU YOLA ÇIKTI 2
Resmi Kurum

İSTANBUL'A DOĞRU YOLA ÇIKTI

28 milyon euro piyasa değerine sahip olan futbolcu, İstanbul'a geliyor. 

 

Sarı-kırmızılıların bu transfer 25 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor.

 

Galatasaray daha önce Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katmıştı.

PERFORMANSI 3
Resmi Kurum

PERFORMANSI

Geçen sezon 5 maça çıkan Rus futbolcu, 1 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.

 

21 yaşındaki genç yldız ilk kez ülkesi Rusya'nın dışında başka bir takımda forma giyecek.