Galatasaray transferi resmen açıkladı, uçağa bindi yola çıktı
20.08.2026 13:16
Son Güncelleme: 20.08.2026 13:20
Galatasaray transfer döneminin ikinci imzasını resmen duyurdu. Genç futbolcu için KAP bildirimi geldi.
Galatasaray, Aleksei Batrakov transferini resmen açıkladı.
21 yaşındaki Rus futbolcu için KAP bildirimi yapıldı.
Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel Futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Lokomotiv Moscow ile resmi görüşmelere başlanmıştır
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İSTANBUL'A DOĞRU YOLA ÇIKTI
28 milyon euro piyasa değerine sahip olan futbolcu, İstanbul'a geliyor.
Sarı-kırmızılıların bu transfer 25 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor.
Galatasaray daha önce Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katmıştı.
PERFORMANSI
Geçen sezon 5 maça çıkan Rus futbolcu, 1 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.
21 yaşındaki genç yldız ilk kez ülkesi Rusya'nın dışında başka bir takımda forma giyecek.