Galatasaray-Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
16.07.2026 16:51
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu öncesinde Ümraniyespor ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Yeni sezona yine şampiyonluk umutlarıyla başlayacak olan Galatasaray, Ümraniyespor karşısında galibiyet için sahada olacak. Peki, Galatasaray-Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu öncesinde Galatasaray'ın hazırlık ve transfer çalışmaları tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray, Ümraniyespor karşısında güçlü bir performans sergilemek istiyor. Peki, Galatasaray-Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY-ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı özel maçta yarın Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a konuk olacak.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY 2 HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23-29 Temmuz'da Avusturya'da kamp yapacak sarı-kırmızılı ekip, kamp süresince iki hazırlık maçı oynayacak.