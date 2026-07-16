Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu öncesinde Galatasaray'ın hazırlık ve transfer çalışmaları tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray, Ümraniyespor karşısında güçlü bir performans sergilemek istiyor. Peki, Galatasaray-Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?