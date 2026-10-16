Galatasaray ve Fenerbahçe için olay Şampiyonlar Ligi tahmini. Yüzde 10'u geçen ihtimal
16.10.2026 13:07
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı tamamlanırken, Türk takımları Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hem tur hem de şampiyonluk ihtimalleri güncellendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam etti.
Türkiye'yi turnuvada temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe, haftayı mağlubiyetle kapattı.
Sarı-kırmızılılar, İspanyol devi Barcelona'yı ağırladığı maçta sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler ise İngiliz temsilcisi Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup oldu.
İki takımın da UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tur ihtimalleri ve şampiyonluk oranları belli oldu.
Football Meets Data, 2. haftanın sona ermesinin ardından organizasyonda yer alan takımların lig etabını kaçıncı sırada tamamlayacağı, tur ve şampiyonluk yüzdelerine dair güncelleme yaptı.
GALATASARAY TAHMİNİ
Buna göre Galatasaray'ın lig etabını 27. sırada tamamlayacağı ve ilk 24 içinde yer alamadan turnuvaya veda edeceği öngörüldü.
Sarı-kırmızılıların son 16 turu ihtimali yüzde 11.5 olarak gösterilirken, çeyrek finale yüzde 3.1, yarı finale yüzde 0.9, finale yüzde 0.3 ve şampiyonluğa yüzde 0.1 oran verildi.
FENERBAHÇE'NİN İHTİMALİ
Fenerbahçe'nin ise lig etabını Galatasaray'ın 1 sıra gerisinde 28. olarak tamamlayacağı tahmin edildi.
Sarı-lacivertlilerin son 16 turuna kalma olasılığı yüzde 17.8, çeyrek finale yüzde 4.6, yarı finale yüzde 1.2, finale yüzde 0.3 ve şampiyonluğa yüzde 0.1 ihtimal verildi.
FAVORİ PSG
UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak takım olarak ise son 2 sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain öne çıkarıldı.
Fransız temsilcisinin turnuvayı kazanma ihtimali yüzde 18.5 olarak gösterildi.