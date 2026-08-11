Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası vardı, Leao'dan açıklama geldi. "Ailem ve avukatım bakıyor"

Rafael Leao, yaz transfer döneminin başından itibaren gündemi en çok meşgul eden isimlerden biri oldu.

Dünyaca ünlü futbolcu hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'ye birçok kez yazılırken, son dönemde daha çok sarı-kırmızılılar ile anılıyordu.