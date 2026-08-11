Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası vardı, Leao'dan açıklama geldi. "Ailem ve avukatım bakıyor"
11.08.2026 19:44
Son Güncelleme: 12.08.2026 00:03
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer aldığı öne sürülen Rafael Leao, sosyal medyadan açıklama yayımladı.
Yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine Rafael Leao ismi gelmişti.
Milan'da forma giyen yıldız futbolcu, son dönemdeki iddialara yönelik sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.
"AİLEM VE AVUKATLARIMA EMANET ETTİM"
"Sadece sahayı düşünüyorum." diyen Portekizli oyuncu, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
“Her maçta ve antrenmanda gelimden gelenin en iyisini yapmaya odaklandım. Her türlü spekülasyonu ve doğru olmayan haberleri önlemek adına, tüm işlerimin yönetimini uzun süredir yalnızca aileme ve avukatlarıma emanet ettiğimi tekrar belirtmek isterim. Başka hiçbir kişinin benim adıma konuşma yetkisi yoktur. Ben hedeflerime odaklandım.”
TRANSFERİN KONUŞULAN İSMİ
Rafael Leao, yaz transfer döneminin başından itibaren gündemi en çok meşgul eden isimlerden biri oldu.
Dünyaca ünlü futbolcu hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'ye birçok kez yazılırken, son dönemde daha çok sarı-kırmızılılar ile anılıyordu.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Piyasa değeri 50 milyon euro olan 27 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda çıktığı 31 maçta 10 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.