Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, ülke puanı değişti
26.11.2026 08:42
Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe ülke puanını yükseltti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında konuk ettiği İngiltere ekibi Aston Villa'yı 1-0 yendi.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla puanını 9'a çıkardı. Aston Villa ise 9 puanda kaldı. Galatasaray, böylece son 8 resmi karşılaşmasını galip tamamladı.
Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç maçında Lille, Stuttgart ve Aston Villa'yı mağlup eden Galatasaray, galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibiyle İngiltere'nin başkenti Londra'da karşılaşan Fenerbahçe, Muric'in golüyle rakibini 1-0 yenerek puanını 8'e yükseltti.
Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe mücadelesiyle tarihte ilk kez 2 Türk teknik adam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip oldu.
Fenerbahçe'nin başında ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkan Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerinde Atletico Madrid'de takım arkadaşı olduğu Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e karşı galibiyet yaşadı.
Hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi galibiyetlerinin ardından UEFA ülke puanı yükseldi.
Türk temsilcilerin kazanmasıyla 2 galibiyet sonrası tablo güncellendi ve 9. sıra hedefine bir adım daha yaklaştı.
UEFA ÜLKE PUANI
1- İngiltere | 108.241 puan
2- İtalya | 92.589 puan
3- İspanya | 87.743 puan
4- Almanya | 85.402 puan
5- Fransa | 72.724 puan
6- Portekiz | 69.750 puan
7- Belçika | 64.050 puan
8- Hollanda | 56.395 puan
9- Türkiye | 53.875 puan
10- Yunanistan | 47.612 puan