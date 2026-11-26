Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 'nin beşinci haftasında konuk ettiği İngiltere ekibi Aston Villa'yı 1-0 yendi.



Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla puanını 9'a çıkardı. Aston Villa ise 9 puanda kaldı. Galatasaray, böylece son 8 resmi karşılaşmasını galip tamamladı.



Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç maçında Lille, Stuttgart ve Aston Villa'yı mağlup eden Galatasaray, galibiyet serisini 3 maça çıkardı.