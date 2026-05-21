Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hesabı karıştı. İstanbul'daki final, her şeyi değiştirebilir
21.05.2026 13:02
Aston Villa'nın şampiyonluğuyla sonuçlanan İstanbul'daki UEFA Avrupa Ligi finali sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüveni direkt olarak etkilenebilir.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu, İstanbul'da belli oldu. Alman ekibi Freiburg ile İngiltere temsilcisi Aston Villa kozlarını paylaştı.
ŞAMPİYON ASTON VILLA
Beşiktaş Park'ta oynanan müsabaka, Aston Villa'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu.
PREMIER LİG'DEKİ HESAPLAR
Avrupa kupalarında bir sezonda elde edilen başarılara göre verilen Şampiyonlar Ligi'ne ekstra takım gönderme haklarından biri bir kez daha İngiltere Premier Lig'e gitmişti. Buna göre Premier Lig'de bu sezonu beşinci sırada bitiren ekip de gelecek sezon Devler Ligi'ne gidecek.
Ancak bu rakam, Premier Lig'de sezonun son haftasında Aston Villa'nın Manchester City deplasmanında alacağı sonuca göre değişebilir.
ASTON VILLA, CITY'DEN PUAN ALIRSA...
Ligi ilk 5'te tamamlamayı garantileyen Aston Villa, Manchester City karşısında sahadan puanla ayrılırsa sezonu dördüncü sırada tamamlayacak. Bu durumda Liverpool ya da Bournemouth, beşinci sıradan Şampiyonlar Ligi biletini alacak.
Avrupa Ligi şampiyonluğuyla elde edilen Şampiyonlar Ligi bileti, sıralamada bir altta yer alan takıma aktarılamadığı için altıncı basamaktaki takım bu fırsattan yararlanamayacak.
BEŞİNCİ OLURSA İŞLER DEĞİŞECEK
Aston Villa'nın sezonu beşinci sırada bitirmesi durumunda ise her şey değişecek. Premier Lig'de Aston Villa sezonu beşinci sırada tamamlarsa UEFA kat sayı puanından gelen hak altıncı sıradaki takıma geçecek. Böylece İngiltere'den gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takım sayısı altıya yükselecek.
FENERBAHÇE'NİN DURUMU
Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli olmuştu.
Sarı-lacivertlilerin Devler Ligi yolundaki güncel muhtemel rakipleri Avusturya'dan Sturm Graz, İskoçya'dan Hearts ve Polonya Ligi ikincisi olarak öne çıkmıştı.
RAKİP SAYISI AZALABİLİR
Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Aston Villa'nın Premier Lig'i ilk 4 içinde bitirmesi durumunda ise Sturm Graz, muhtemel rakipler arasından çıkacak.
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri İskoçya'dan Hearts ve Polonya Ligi ikincisi olacak.
GALATASARAY'I DA ETKİLEYECEK
Aston Villa'nın ligi tamamlayacağı sıra Galatasaray'ın lig aşamasındaki muhtemel rakiplerini de etkileyecek. Emery'nin ekibi beşinci olursa altıncı sıradaki takımın doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılmasından dolayı bu kulüp, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasına eklenecek. Aston Villa dördüncü olursa Premier Lig'de altıncı sıranın Şampiyonlar Ligi şansı kalmayacak.