Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
29.08.2026 14:19
Son Güncelleme: 29.08.2026 14:26
Türkiye'yi Şampiyonar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maç takvimi açıklandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekiminin yapılmasının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri de belli olmuştu.
Türkiye'nin iki temsilcisinin de Devler Ligi'ndeki maç takvimi açıklandı.
GALATASARAY'IN MAÇLARI
Galatasaray'ın fikstürü şu şekilde:
9 Eylül | Sporting (D)
13 Ekim | Barcelona
21 Ekim | Lille (D)
3 Kasım | Stuttgart
24 Kasım | Aston Villa
8 Aralık | AEK (D)
19 Ocak | Feyenoord
27 Ocak | PSG (D)
FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI
Fenerbahçe'nin fikstürü ise şöyle:
10 Eylül | Roma
14 Ekim | Aston Villa (D)
20 Ekim | Slavia Prag
4 Kasım | Liverpool
25 Kasım | Shakhtar Donetsk (D)
9 Aralık | LASK (D)
20 Ocak | Villarreal
27 Ocak | Atletico Madrid (D)