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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

29.08.2026 14:19

Son Güncelleme: 29.08.2026 14:26

NTV - Haber Merkezi

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Türkiye'yi Şampiyonar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maç takvimi açıklandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekiminin yapılmasının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri de belli olmuştu.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu 1
NTV

Türkiye'nin iki temsilcisinin de Devler Ligi'ndeki maç takvimi açıklandı. 

GALATASARAY'IN MAÇLARI 2
Anadolu Ajansı

GALATASARAY'IN MAÇLARI

Galatasaray'ın fikstürü şu şekilde:

 

9 Eylül | Sporting (D)

13 Ekim | Barcelona

21 Ekim | Lille (D)

3 Kasım | Stuttgart

24 Kasım | Aston Villa

8 Aralık | AEK (D)

19 Ocak | Feyenoord

27 Ocak | PSG (D)

FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI 3
Anadolu Ajansı

FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI

Fenerbahçe'nin fikstürü ise şöyle:

 

10 Eylül | Roma

14 Ekim | Aston Villa (D)

20 Ekim | Slavia Prag

4 Kasım | Liverpool

25 Kasım | Shakhtar Donetsk (D)

9 Aralık | LASK (D)

20 Ocak | Villarreal

27 Ocak | Atletico Madrid (D)

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