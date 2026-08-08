Galatasaray-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS Villarreal maçı şifresiz mi?
08.08.2026 14:02
Galatasaray yeni sezon öncesinde sahasında İspanya'nın zorlu ekiplerinden Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Villarreal engelini başarıyla geçmek istiyor. Peki Galatasaray-Villarreal hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Galatasaray-Villarreal hazırlık maçı bu akşam oynanacak. Yeni sezonda şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı için ter dökecek olan Galatasaray, hazırlık dönemi sonrasında yeni sezona hızlı bir başlangıç yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu akşam taraftarı önünde Villarreal'i ağırlayacak. Peki Galatasaray-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GALATASARAY-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA
Galatasaray-Villarreal maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Hazırlık mücadelesi RAMS Park'ta oynanacak.
GS VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Galatasaray-Villarreal maçı TV100'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Hazırlık maçı aynı zamanda S Sports üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.
GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇLARI KARNESİ
Geçen sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray yeni sezona hazırlık döneminde dört maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip bu maçlardan birini kazanabildi. Galatasaray, Ümraniyespor'u 5-1'le geçmişti. Monza-Galatasaray maçı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona ererken, Venezia-Galatasaray maçı ise 3-0 kaybedildi. Galatasaray son hazırlık maçında Rennes ile 3-3 berabere kalmıştı.