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Galatasaray-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS Villarreal maçı şifresiz mi?

08.08.2026 14:02

NTV - Haber Merkezi

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Galatasaray yeni sezon öncesinde sahasında İspanya'nın zorlu ekiplerinden Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Villarreal engelini başarıyla geçmek istiyor. Peki Galatasaray-Villarreal hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS Villarreal maçı şifresiz mi?
Anadolu Ajansı

Galatasaray-Villarreal hazırlık maçı bu akşam oynanacak. Yeni sezonda şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı için ter dökecek olan Galatasaray, hazırlık dönemi sonrasında yeni sezona hızlı bir başlangıç yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu akşam taraftarı önünde Villarreal'i ağırlayacak. Peki Galatasaray-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 1
Anadolu Ajansı

GALATASARAY-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Galatasaray-Villarreal maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Hazırlık mücadelesi RAMS Park'ta oynanacak.

GS VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ? 2
Anadolu Ajansı

GS VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray-Villarreal maçı TV100'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

 

Hazırlık maçı aynı zamanda S Sports üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇLARI KARNESİ 3
Anadolu Ajansı

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇLARI KARNESİ

Geçen sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray yeni sezona hazırlık döneminde dört maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip bu maçlardan birini kazanabildi. Galatasaray, Ümraniyespor'u 5-1'le geçmişti. Monza-Galatasaray maçı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona ererken, Venezia-Galatasaray maçı ise 3-0 kaybedildi. Galatasaray son hazırlık maçında Rennes ile 3-3 berabere kalmıştı.

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