Galatasaray-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS Villarreal maçı şifresiz mi?

Galatasaray-Villarreal hazırlık maçı bu akşam oynanacak. Yeni sezonda şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı için ter dökecek olan Galatasaray, hazırlık dönemi sonrasında yeni sezona hızlı bir başlangıç yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu akşam taraftarı önünde Villarreal'i ağırlayacak. Peki Galatasaray-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?