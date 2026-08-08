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Galatasaray-Villarreal maçında olay. Osimhen'i 5 kişi zor tuttu

08.08.2026 22:00

Son Güncelleme: 08.08.2026 22:16

NTV - Haber Merkezi

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Galatasaray'ın Villarreal'i ağırladığı maçta Victor Osimhen, sinirlerine hakim olamadı.

Galatasaray-Villarreal maçında olay. Osimhen'i 5 kişi zor tuttu
Anadolu Ajansı

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son hazırlık maçında Villarreal'i konuk etti.

 

RAMS Park'ta oynanan müsabakanın ilk yarısının sonlarında sarı-kırmızılı futbolcu Victor Osimhen ile Villarreal'in sağ beki Santiago Mourino, bir anda birbirine girdi.

RAKİBİYLE BİRBİRİNE GİRDİ 1
Anadolu Ajansı

RAKİBİYLE BİRBİRİNE GİRDİ

37. dakikada herkesin odağı sağ kanattan gelişen Galatasaray atağındayken Osimhen ile Mourino arasında gerginlik yaşandı.

 

İkili arasında yaşanan sözlü atışma sonrası Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü, rakibinin üzerine koştu ve Mourino'yu iterek yere düşürdü.

Galatasaray-Villarreal maçında olay. Osimhen'i 5 kişi zor tuttu 2
Anadolu Ajansı

Daha sonra rakibinin yanına giden ve tepkisini gösteren Osimhen, Mourino'nun ayağa kalkmasıyla Villarrealli futbolcuyla kafa kafaya geldi.

İKİ İSME DE SARI KART 3
Anadolu Ajansı

İKİ İSME DE SARI KART

Oldukça sinirli olduğu görülen Osimhen'i sakinleştirmek için her iki takımdan da futbolcular araya girdi. Bir süre öfkesi geçmeyen yıldız isim, daha sonra Foyth'a da tepki gösterdi.

 

Hakem Kadir Sağlam, olayın yatışmasının ardından iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.

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