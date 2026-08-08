Galatasaray-Villarreal maçında olay. Osimhen'i 5 kişi zor tuttu

Oldukça sinirli olduğu görülen Osimhen'i sakinleştirmek için her iki takımdan da futbolcular araya girdi. Bir süre öfkesi geçmeyen yıldız isim, daha sonra Foyth'a da tepki gösterdi.

Hakem Kadir Sağlam, olayın yatışmasının ardından iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.