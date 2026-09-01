Galatasaray yeni golcüsüne kavuştu. Dünya Kupası sonrası 5 yıllık sözleşme

Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Gül, "Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma ve taraftarımıza kavuşmak istiyorum. Benim için önemli olan şu an burada olmak. Şu an buradayım ve buna odaklandım." ifadelerini kullandı.