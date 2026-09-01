Galatasaray yeni golcüsüne kavuştu. Dünya Kupası sonrası 5 yıllık sözleşme
01.09.2026 15:45
Galatasaray'ın yeni transferi Deniz Gül, Portekiz'den Türkiye'ye geldi.
Galatasaray yeni santrforuna kavuştu. Porto'dan transfer edilen Deniz Gül İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 22 yaşındaki golcüyü, burada sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri ile taraftarlar karşıladı.
"BİR AN ÖNCE KAVUŞMAK İSTİYORUM"
Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Gül, "Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma ve taraftarımıza kavuşmak istiyorum. Benim için önemli olan şu an burada olmak. Şu an buradayım ve buna odaklandım." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Deniz Gül ve Porto kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
22 yaşındaki santrfor 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Gül'ün sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
PERFORMANSI
Deniz Gül geçen sezon 18'i ilk 11 olmak üzere toplam 44 maçta oynadı ve 8 gol, 2 asist kaydetti.
DÜNYA KUPASI'NDA DA OYNADI
Milli futbolcu, Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay karşılaşmalarının ikinci yarılarında oyuna dahil olmuştu.