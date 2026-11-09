Galatasaray'a geleli henüz 3 ay oldu, Batrakov'un menajeri açıkladı. "Yönetimle görüşeceğiz"

Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, genç futbolcunun sözleşmesine dair gelen soruyu yanıtladı ve yönetimle görüşeceğini açıkladı.

Menajer Kuzmichev, "Ara transfer döneminde Galatasaray'ın serbest kalma maddesini yükseltip yeni sözleşme imzalama ihtimali var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bir seyahat planım var. Önümüzdeki iki hafta içinde Aleksey'i ziyaret edeceğim ve orada yönetimle bir görüşmem olacak.

Henüz somut bir görüşme yapmadık ancak bir toplantı yapacağız, bu kesin. Belki de bu konuyu o toplantıda gündeme getirirler."