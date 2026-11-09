Galatasaray'a geleli henüz 3 ay oldu, Batrakov'un menajeri açıkladı. "Yönetimle görüşeceğiz"
09.11.2026 11:26
Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov'un menajeri, son dönemde oluşan gündemle ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amedspor'u 4-3 mağlup ederken Aleksey Batrakov attığı gollerle takımın zaferinde büyük rol oynamıştı.
Sarı-kırmızılılara imza attığı günden bu yana performansı ve golleriyle kısa sürede taraftarların sevgilsii haline gelen Rus yıldızın sözleşmesiyle ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.
Batrakov'un Galatasaray ile yaptığı sözleşmede 55 milyon euro'luk çıkış maddesinin bulunduğu ve bu bedeli ödeyen bir kulübün transfer görüşmelerine başlayabileceği öğrenildi.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, genç futbolcunun sözleşmesine dair gelen soruyu yanıtladı ve yönetimle görüşeceğini açıkladı.
Menajer Kuzmichev, "Ara transfer döneminde Galatasaray'ın serbest kalma maddesini yükseltip yeni sözleşme imzalama ihtimali var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:
"Bir seyahat planım var. Önümüzdeki iki hafta içinde Aleksey'i ziyaret edeceğim ve orada yönetimle bir görüşmem olacak.
Henüz somut bir görüşme yapmadık ancak bir toplantı yapacağız, bu kesin. Belki de bu konuyu o toplantıda gündeme getirirler."
STUTTGART MAÇINDA İKİ REKOR KIRDI
Aleksey Batrakov, Stuttgart maçında 2 gol atarak Galatasaray tarihine geçmişti.
Almanya temsilcisinin filelerini 12. ve 15. dakikalarda havalandıran Batrakov, Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk 15 dakikasında 2 gol atan ilk oyuncu olmayı başarmıştı.
Batrakov, ayrıca sarı-kırmızılı kulübün tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atan en genç oyuncu olmuştu.
Futbolculuk kariyerine Lokomotiv Moskova altyapısında başlayan Batrakov, 2022 yazında Lokomotiv Moskova II'ye yükseldi.
2024'ün ocak ayında ise A Takım'a yükselen Batrakov, 84 maçta 34 gol - 23 asistlik bir performans sergiledi.
Batrakov, 2026'nın Ağustos ayında ilk kez Rusya dışına çıkarak Galatasaray'a imza attı.
Genç futbolcu, Rusya Milli Takımı ile de 15 maçta 4 gollük bir performans ortaya koydu.