Serkan Akcan/Fanatik: "Galatasaray için Şampiyonlar Ligi gerçekten başka bir dünya. Sanki Devler Ligi’nin özel bir tılsımı var ve sarı-kırmızılı futbolcuların tamamını bir üst seviyeye taşıyor. Osimhen, Leao ve Sallai gibi önemli oyuncuların yokluğunda Aston Villa karşısında öyle akıl dolu bir planla sahaya çıktılar ki taktiksel anlamda neredeyse hiç hata yapmadılar.

Okan Buruk, rakibinin en güçlü silahını elinden almak için adeta Unai Emery’nin oyun planını ona karşı kullandı. Topu Aston Villa’ya bıraktı, ancak rakibini sahanın her bölgesinde doğru konumlanarak karşıladı. İngiliz ekibine neredeyse hiç pozisyon vermeyen Galatasaray, Manzambi, Alysson ve Jackson’a bire bir eşleşmelerde hareket alanı tanımadı. Bu hem çok iyi bir rakip analizinin hem de kendi takımının kapasitesini doğru değerlendirmenin sonucuydu."