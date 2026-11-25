Galatasaray'a övgü, maç sonu isyan. "Nasıl böyle oldu? | UEFA bu adamı göndermesin"
25.11.2026 08:56
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı tek golle mağlup ederken maç sonunda dikkat çeken yorumlar yapıldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan müsabakadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı ve puanını 9'a yükseltti.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü ikinci yarıda oyuna dahil olan Deniz Gül kaydetti.
Spor yazarları, Galatasaray'ın Aston Villa'ya karşı aldığı zaferi köşelerinde mercek altına aldı.
İşte yapılan değerlendirmeler:
"GALATASARAY İÇİN GERÇEKTEN BAŞKA BİR DÜNYA"
Serkan Akcan/Fanatik: "Galatasaray için Şampiyonlar Ligi gerçekten başka bir dünya. Sanki Devler Ligi’nin özel bir tılsımı var ve sarı-kırmızılı futbolcuların tamamını bir üst seviyeye taşıyor. Osimhen, Leao ve Sallai gibi önemli oyuncuların yokluğunda Aston Villa karşısında öyle akıl dolu bir planla sahaya çıktılar ki taktiksel anlamda neredeyse hiç hata yapmadılar.
Okan Buruk, rakibinin en güçlü silahını elinden almak için adeta Unai Emery’nin oyun planını ona karşı kullandı. Topu Aston Villa’ya bıraktı, ancak rakibini sahanın her bölgesinde doğru konumlanarak karşıladı. İngiliz ekibine neredeyse hiç pozisyon vermeyen Galatasaray, Manzambi, Alysson ve Jackson’a bire bir eşleşmelerde hareket alanı tanımadı. Bu hem çok iyi bir rakip analizinin hem de kendi takımının kapasitesini doğru değerlendirmenin sonucuydu."
"ALKIŞLARIN EN ÇOĞU OKAN BURUK'A"
Serkan Korkmaz/Takvim: "Eren çıkıp Deniz Gül girince hepimizin içindeki "Ya bunları böyle bulmuşken üç puanı kapsak" duygusu ufaktan kabardı. Artık galibiyeti kovalayan bir irade sergiliyorduk.
Emery, işlerin kötüye gittiğini görünce Goretzka ve Mbaye'yi sahaya sürdü. 60 ile 70 arası sürekli rakip kale civarındaydık. Art arda kornerler kazanıyorduk ama gol pozisyonu üretmekte zorlanıyorduk. 70. dakika itibarıyla iki takım da hala rakip kaleyi bulan bir şut çıkartamamıştı ama ibre bize dönmüştü. Uğurcan'ı uzun bir aradan sonra ilk kez 72. dakikada rakip kaleden bir topu tuttuğunda gördüm.
Lemina sakatlanarak çıkınca oyuna Sara girdi. Aynı dakikada Batrakov ise yerini Lesley'e bıraktı. Emery yine bir değişiklikle tepki verdi; McGin çıktı yerine Barkley girdi. Derken yine bir korner ve Deniz Gül'den hayati bir gol güneş gibi doğdu gecemize. Genç golcü rakibin tekmesiyle topa aynı anda kafa atarak bizlere tarihi bir gol hediye ederken kanlar içinde kaldı. Beraberlik de iyiydi ama galibiyet muhteşem oldu. Alkışlar tüm takıma ama en çok da Okan Buruk'a..."
"NASIL BÖYLE BİR ŞEY OLUYOR?"
Osman Şenher/Milliyet: "Kolay bir iş değil. Osimhen, Leao, Sallai yok, sen buna rağmen geçen sene Avrupa’da şampiyonluk yaşamış bir takımı yenip Rams Park’ı bayram yerine çeviriyorsun. Bu çocuklara saygı duymamak mümkün değil. Biz alışmışız Süper Lig’de birbirimizi yemeye, bu güzelliklerin tadını çıkartamıyoruz. Aston Villa’nın hocası Emery bile nasıl böyle bir şey oluyor diye kulübesinde çıldırdı ve sarı kart yedi.
Singo aman sakatlanmasın. Okan Buruk’un elini müthiş rahatlatıyor. Batrakov bilhassa ilk yarı fazla hücumda görünmese de, bütün rakip ataklarda orta sahada resmen savaştı. Çok top kesti ve sert oynayan rakip futbolcular karşısında resmen dayak yedi.
Lesley’i biz oynamadığı için eleştiriyoruz. Nasıl bir futbolcu olduğunu bilmiyoruz. Dün maçın sonlarında oyuna girdi ve resmen hayran kaldım. Ayaklarını, vücudunu mükemmel kullanıyor. Artık hocasının kendisine daha fazla şans vermesi lazım.
Son sözüm de Deniz’e... Bu çocuk gol atamadığı için stres altındaydı. İyi mücadele ediyor, rakiple boğuşuyor ama bir türlü fileleri havalandıramıyordu. Dün geceki o golden sonra eminim Deniz’in futbol çıtası iki basamak daha yukarı çıkacak."
"SOYADI GÜL'KEN GOL OLDU"
Attila Gökçe/Milliyet: "Maçın ağırlığını, kaleci Uğurcan, iki bek Singo ve Jakobs, savunma göbeğinde En Değerli Oyuncu seçilen Sanchez ile Abdülkerim taşıdı.. Oyunun ağırlık merkezi ise Torreira’daydı. Usta Uruguaylı, soğukkanlılığı, aklı, düşmeyen dikkati ve enerjisiyle alkışlanacak bir maç çıkardı. Yunus, Batrakov, Barış Alper ve ille de Eren… Onlar da inanılmaz gayretlerle oyundaydılar. Ancak Galatasaray hücumlarında uzun süre “yalnız adamlar”ı izledik. O yalnızlık kaleci Suzuki’ye yaradı. İlk yarıda Galatasaray’ın 1, Villa’nın 2 şutu vardı. Dedik ya, şutsuz bir geceydi. Galatasaray ikinci yarıda şut sayısında oyunu 9 - 3’lük fark yaratarak üstünlüğü ele geçirdi. Kornerlerde (5-1) matematik üstünlüklerinin bir başka göstergesi oldu.
Okan Buruk’a da bakalım… Maç öncesi kadrolar konuşulurken Eren Elmalı’nın sol önde oynayacak olması tartışıldı. Sürpriz bir tercihti. Hakçası Eren çok iyi bir performans sergiledi. Barış’ın zaman zaman boğuşurcasına kora kor mücadelesi, Yunus’un topla her buluşmasında “tehdit” oluşturan hamleleri takdire değer becerilerdi. Batrakov Rusya’dan yorgun dönmüştü. Osimhen’in yokluğunda herkes günün gerçeğine göre sorumluluk yüklendi. Acı çektiler, soluk soluğa koştular. Birlik ve beraberliğin bir takım için nasıl bir uyum yarattığını anlattılar.
Okan Hoca’nın jokeri Deniz’in soyadı GÜL. Dünkü adı "GOL" oldu. Hepsini kutluyoruz… Haydi, darısı tüm Avrupa temsilcilerimizin başına."
"UEFA ARTIK BU ADAMI GÖNDERMESİN"
Levent Tüzemen/Sabah: "UEFA artık G.Saray maçlarına Alman hakemlerini göndermesin. Resmen Alman hakemler, Türk ve G.Saray düşmanlığı yapıyor. Lizbon deplasmanında Batrakov'un karnına tekme atan Sportingli Altimira için VAR'da Alman Dingert'in devreye girmemesi skandaldı.
Deniz'in gol sırasında burnuna atılan tekme net kırmızıydı. Alman Siebert ihraç kararı vermedi, VAR'daki Alman Sören Storks görmemezlikten geldi. G.Saray sadece A.Villa'yı devirmedi, Alman hakemi de yendi. Okan Buruk'u kurduğu ilk 11'den sonra yaptığı doğru değişikliklerden dolayı kutluyorum."
"BURUK'UN USTALIK ESERİ"
Bülent Timurlenk/Sabah: "Okan Buruk belli ki önceden planlamıştı. 1 saat geride kalırken Barış Alper Yılmaz'ı kanada, Deniz Gül'ü en uca oyuna aldı. Ve vitesi artırdı sarı-kırmızılı takım. Golü bulacak kadar rakibi hataya zorladılar ve de buldular. 9 puanı olan Unai Emery, 1 puan için el sıkışırdı. Takımının sahada verdiği görüntü de bunu ispatlıyordu. 3 maçta 9 puan, Stuttgart'tan sonra Aston Villa'yı da devirirken kalesinde gol görmeyen bir Galatasaray. Okan Buruk'un ustalık eseri olarak kayıtlara geçsin."
"GALATASARAY ÖĞRETİCİYDİ"
Cem Dizdar/Fanatik: "Rakibine bırakın pozisyonu, hatırı sayılır istatistik ürettirmeyen Galatasaray savunma oyununun gücüne dair mükemmel bir örnekle maçı kazanmayı bildi. "En iyi savunma hücumdur" türü manasız bir slogandan olgunlukla sıyrılıp, bu seviye maçlarda nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadı. Galatasaray’ın tarzı öğreticiydi, umarım öğrenenler olmuştur!"