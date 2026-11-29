Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber, ilk devreyi kapattı
29.11.2026 12:39
Galatasaray'da sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Rafael Leao'nun son durumu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Kadrodaki sakatlık problemleriyle uğraşan ve birçok ismi derbiye hazırlamak isteyen sarı-kırmızılılara yıldız futbolcusu Rafael Leao'dan kötü haber geldi.
Takvim'in haberine göre tedavisini Katar'da sürdüren Portekizli futbolcunun sakatlığı beklenenden daha ciddi...
LEAO İLK YARIYI KAPATTI
8 Aralık'taki AEK maçıyla sahalara dönmesi beklenen 27 yaşındaki futbolcunun ligin ilk yarısını kapattığı iddia edildi.
Leao'nun önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek bireysel çalışmalara başlamasının beklendiği kaydedildi.
Yıldız ismin, Süper Lig'in ikinci yarısında 17 Ocak 2027'deki Gaziantep FK maçında kadroda olacağı öne sürüldü.
VICTOR OSIMHEN'DE SON DURUM
Galatasaray'da sakatlığı bulunan bir diğer isim Victor Osimhen'in durumu da netleşti.
Yıldız golcünün Beşiktaş derbisinde kadroda olması beklenirken, ilk 11 kararının son kontrollerin ardından belli olacağı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray'da Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanan Stuttgart maçında sakatlanmıştı.
Başarılı futbolcu için yapılan açıklamada "Futbolcumuz Victor Osimhen, bugün Maslak Acıbadem Hastanesi’nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun durumu günlük değerlendirmelerle takip edilecek olup tedavisi kulüp sağlık ekibimiz gözetiminde sürdürülecektir." denilmişti.
Galatasaray'ın Amedspor maçına ilk 11'de başlayan Leao ise gol perdesini açtığı karşılaşmaya devam edememişti.
Maçtaki bir pozisyonda sakatlanan deneyimli futbolcu, yerini Deniz Gül'e bırakmıştı.
Sarı-kırmızılıların Leao için açıklamasında şu sözler yer almıştı:
"Futbolcumuz Rafael Leão’nun bugün sponsor hastanemiz Maslak Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."