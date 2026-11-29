Galatasaray'da Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanan Stuttgart maçında sakatlanmıştı.

Başarılı futbolcu için yapılan açıklamada "Futbolcumuz Victor Osimhen, bugün Maslak Acıbadem Hastanesi’nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun durumu günlük değerlendirmelerle takip edilecek olup tedavisi kulüp sağlık ekibimiz gözetiminde sürdürülecektir." denilmişti.