Galatasaray'da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla ağları sarsan oyuncu Rus Aleksey Batrakov oldu.

Sezon başından beri "Devler Ligi"nde 4 maça çıkan Batrakov, bu müsabakalarda 4 kez rakip ağları havalandırdı. Rus yıldızı bu alanda birer golle Victor Osimhen ile Yunus Akgün takip etti.

Ayrıca sarı-kırmızılıların bu sezon oynadığı maçlarda Sporting'in Portekizli oyuncusu Gonçalo Inacio ile Lille'in Cezayirli futbolcusu Nabil Bentaleb, kendi kalesine gol attı.

BURUK'UN TAKIMLARI, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İNGİLİZ EKİPLERİNİ 4 KEZ YENDİ

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray ve İstanbul Başakşehir'in başında Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere ekiplerini 4 kez mağlup etti.

Bu iki takımı yönettiği dönemde İngiltere ekipleriyle "Devler Ligi"nde 8 kez karşılaşan Okan Buruk, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.