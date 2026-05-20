Galatasaray'da aylardır süren bilmece sona erdi. Torreira için açıklama geldi
20.05.2026 17:40
Galatasaray'da takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Lucas Torreira için dikkat çeken bir açıklama geldi.
Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü, tarihinde ise 26. kez şampiyon olan Galatasaray'da oldukça hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların şampiyonluklarında önemli rol oynayan orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağına dair iddialar gündeme gelmişti.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Ülkesi Uruguay ve Arjantin'den teklifler olduğu iddia edilen başarılı futbolcunun menajeri Pablo Bentancur, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"TAKIMDA KALACAK"
Uruguay'dan Carve Deportiva'ya konuşan Bentancur, "Kulübün planı Torreira'nın sözleşmesini yenilemek. Torreira, Galatasaray'ın tarihi boyunca hiç elde edemediği üst üste 5. şampiyonluk için mücadele etmek üzere takımda kalacak." dedi.
ICARDI İÇİN AYRILIK İDDİASI
Torreira'nın Galatasaray'da kalacağını söyleyen menajer Bentancur, Mauro Icardi'nin ise takımdan ayrılacağını öne sürdü.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 46 resmi maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.