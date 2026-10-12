Galatasaray'da Barcelona öncesi Victor Osimhen kararı
12.10.2026 12:37
Galatasaray'da Barcelona maçı için geri sayım sürerken, yıldız golcü Victor Osimhen'in son durumu taraftarları sevindirdi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 2. hafta maçında Barcelona'yı ağırlayacak.
RAMS Park'ta oynanacak olan müsabaka, saat 22.00'de başlayacak.
İlk maçta Sporting'e karşı 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılılarda Barcelona karşısında alınacak puanın önemi takım içinde konuşuluyor.
BURUK'UN TERCİHLERİ
Diğer yandan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un salı günü sahaya süreceği isimler de netleşmeye başladı.
Kalede Uğurcan ile başlamasına kesin gözüyle bakılan Buruk'un sağ bekte Barış Alper Yılmaz, savunma ikilisinde Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı ve sol bekte de Jakobs'u kullanması bekleniyor.
Orta sahada Torreira'nın partnerinin Lemina olması beklenirken, ikilinin önünde son dönemin formda ismi Batrakov forma şansı bulabilir.
Sağ önde Leroy Sane'yi tercih edecek olan Buruk'un sol önde ise Leao'yu kullanmaya devam etmesi öngörülüyor.
OSIMHEN KARARI
Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayan ancak ikinci yarıda oyuna dahil olan Victor Osimhen ile ilgili ise karar verildi.
Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'de riske etmek istemediği Nijeryalı yıldızını Barcelona karşısında ilk 11'de sahaya sürecek. Osimhen, Barcelona karşısında takımının en önemli gol silahı olacak.