Galatasaray'da Barcelona öncesi Victor Osimhen kararı

Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayan ancak ikinci yarıda oyuna dahil olan Victor Osimhen ile ilgili ise karar verildi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'de riske etmek istemediği Nijeryalı yıldızını Barcelona karşısında ilk 11'de sahaya sürecek. Osimhen, Barcelona karşısında takımının en önemli gol silahı olacak.