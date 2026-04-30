Galatasaray'da bir devir sona eriyor, yerine iki milli yıldız birden geliyor

30.04.2026 09:10

NTV - Haber Merkezi

Samsun'da şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları da start aldı.

NTV

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

 

Deplasmanda Samsunspor'u mağlup etmesi halinde diğer rakiplerin sonucuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılılarda yeni sezon planlamasına başlandı.

Anadolu Ajansı

ICARDI YERİNE İKİ ALTERNATİF

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'ye veda etmeyi planlayan Galatasaray'da Arjantinli yıldızın yerine gelecek iki isim belirlendi.

Anadolu Ajansı

BERTUĞ VE DENİZ ÖNE ÇIKIYOR

Ülkesi Arjantin'e dönmesi beklenen Icardi'nin yerine kadro derinliği için düşünülen isimlerin Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım ve Porto'dan Deniz Gül olduğu öne sürüldü.

Anadolu Ajansı

Fanatik'in haberine göre Galatasaray, iki milli futbolcudan en az birini kadrosuna katmayı planlıyor.

Anadolu Ajansı

DURSUN ÖZBEK DEVREDE

A Milli Takım ile Dünya Kupası'na gitme ihtimali bulunan Bertuğ Yıldırım için başkan Dursun Özbek'in bizzat devrede olduğu iddia edildi.

Anadolu Ajansı

Galatasaray'ın Deniz Gül için de önümüzdeki günlerde Porto ile masaya oturmasının beklendiği aktarıldı.

 

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk'un iki futbolcuyla ilgili de olumlu rapor verdiği belirtildi.