Galatasaray'da bir devir sona eriyor, yerine iki milli yıldız birden geliyor
30.04.2026 09:10
NTV - Haber Merkezi
Samsun'da şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları da start aldı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Deplasmanda Samsunspor'u mağlup etmesi halinde diğer rakiplerin sonucuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılılarda yeni sezon planlamasına başlandı.
ICARDI YERİNE İKİ ALTERNATİF
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'ye veda etmeyi planlayan Galatasaray'da Arjantinli yıldızın yerine gelecek iki isim belirlendi.
BERTUĞ VE DENİZ ÖNE ÇIKIYOR
Ülkesi Arjantin'e dönmesi beklenen Icardi'nin yerine kadro derinliği için düşünülen isimlerin Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım ve Porto'dan Deniz Gül olduğu öne sürüldü.
Fanatik'in haberine göre Galatasaray, iki milli futbolcudan en az birini kadrosuna katmayı planlıyor.
DURSUN ÖZBEK DEVREDE
A Milli Takım ile Dünya Kupası'na gitme ihtimali bulunan Bertuğ Yıldırım için başkan Dursun Özbek'in bizzat devrede olduğu iddia edildi.
Galatasaray'ın Deniz Gül için de önümüzdeki günlerde Porto ile masaya oturmasının beklendiği aktarıldı.
Öte yandan teknik direktör Okan Buruk'un iki futbolcuyla ilgili de olumlu rapor verdiği belirtildi.