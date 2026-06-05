Galatasaray'da bir devrin sonu yaklaşıyor. Mauro Icardi, İstanbul'dan ayrıldı

Daha önce ntv.com.tr'ye konuşan Arjantinli gazeteci Pablo Cecchini, "Icardi'nin Newell's Old Boys'a sevgisi herkes tarafından biliniyor. Ancak bugün gelinen noktaya baktığımızda her şey, Mauro'nun River Plate'e daha yakın olduğunu gösteriyor." demişti.