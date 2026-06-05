Galatasaray'da bir devrin sonu yaklaşıyor. Mauro Icardi, İstanbul'dan ayrıldı
05.06.2026 08:16
Galatasaray formasıyla dört şampiyonluk birden yaşayan Mauro Icardi'den dikkat çeken bir hareket geldi.
Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray'ın başarısında büyük rol oynayan Mauro Icardi için belirsizlik sürüyor.
Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi sona eren Arjantinli golcünün geleceğini nasıl şekillendireceği merak ediliyordu.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Görüşüyoruz" ifadelerini kullandığı yıldız isimden dikkat çeken bir hareket geldi.
25 VALİZLE AYRILDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Icardi, 25 valizle İstanbul'dan ayrıldı.
Mauro Icardi'nin ülkesi Arjantin'e gittiği kaydedildi.
"RIVER PLATE'E YAKIN"
Daha önce ntv.com.tr'ye konuşan Arjantinli gazeteci Pablo Cecchini, "Icardi'nin Newell's Old Boys'a sevgisi herkes tarafından biliniyor. Ancak bugün gelinen noktaya baktığımızda her şey, Mauro'nun River Plate'e daha yakın olduğunu gösteriyor." demişti.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 47 resmi maçta boy gösteren 33 yaşındaki futbolcu, 16 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.