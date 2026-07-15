Galatasaray'da bir dönem sona erdi. Mauro Icardi ile yollar ayrıldı
15.07.2026 22:54
Son Güncelleme: 15.07.2026 23:06
Galatasaray, sözleşmesi sona eren Mauro Icardi ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Galatasaray'da bir süredir devam eden Mauro Icardi belirsizliği sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 4 sezondur Galatasaray formasını giyen Arjantinli golcüyle yolların ayrıldığını açıkladı.
MEKTUPLA VEDA
Sarı-kırmızılı kulüpten yayımlanan veda mektubunda şu ifadeler yer aldı:
"Sevgili Mauro,
Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz.
Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7’den 70’e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun.
Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın.
Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray’ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin.
Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar “Galatasaraylıyım.” demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var.
Tüm Galatasaraylılar biliyor…
Böyle bir aşk unutulmaz."
GALATASARAY PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı formayla 134 maçta boy gösteren Icardi, 77 gol - 25 asistlik bir performans sergiledi.
GALATASARAY KARİYERİ
Galatasaray'da 4 sezon geçiren 33 yaşındaki futbolcu, üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.
Mauro Icardi, 4 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Süper Lig Gol Krallığı sevinci yaşadı.