Galatasaray'da bir dönem sona eriyor. Son maçına çıkacak, eşyalarını Milano'ya gönderdi
06.05.2026 09:03
NTV - Haber Merkezi
Antalyaspor'u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'da yıldız ismin vedaya hazırlandığı öğrenildi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak.
Sarı-kırmızılılar, cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak olan maçtan galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
SON KEZ TARAFTARIN ÖNÜNDE
Milliyet'in haberine göre Arjantinli yıldız, son kez RAMS Park'ta sarı-kırmızılı taraftarların önüne çıkacak.
EŞYALARINI MILANO'YA GÖNDERDİ
Haberin devamında Icardi'nin, eşyalarının bir kısmını şimdiden Milano'ya gönderdiği ve veda hazırlıklarına başladığı aktarıldı.
GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ
Mauro Icardi, Galatasaray kariyerinde 132 maçta 77 gol - 24 asistlik bir performans sergiledi.
Yıldız futbolcu, şu anda kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu konumunda yer alıyor.