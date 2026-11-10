Galatasaray'da büyük endişe. Osimhen ve Leao dev maçları kaçıracak

Bir diğer yandan sağ üst arka adalesinden sakatlanan Leao'nun durumunun ise beklenenden daha kötü olduğu iddia edildi.

İlk etapta sahalara dönüşünün 1 ay süreceği tahmin edilen Portekizli futbolcunun 5-6 hafta süresince formasından uzak kalmasının beklendiği ifade edildi.

Leao; Osimhen gibi Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş maçlarını kaçıracak. Deneyimli futbolcu ayrıca Rizespor, AEK ve Eyüpspor müsabakalarında da formasından uzak kalacak.