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Galatasaray'da büyük endişe. Osimhen ve Leao dev maçları kaçıracak

10.11.2026 08:50

NTV.com.tr - Haber Merkezi

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Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun dönüş süreleriyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da büyük endişe. Osimhen ve Leao dev maçları kaçıracak
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Amedspor'u 4-3 mağlup ederek milli araya lider giren Galatasaray'da moralleri bozan bir durum ortaya çıktı.

 

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun durumuna ilişkin taraftarları üzen gelişmeler yaşandı.

OSIMHEN'İN DURUMU 1
IHA

OSIMHEN'İN DURUMU

Dizinden ameliyat edilen Victor Osimhen'in milli ara dönüşü oynanacak olan Samsunspor maçında kesin olarak forma giyemeyeceği öğrenildi.

 

Nijeryalı yıldızın ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçı ve Süper Lig'deki Beşiktaş derbisinde de formasından uzak kalacağı öne sürüldü.

 

Osimhen'in sahalara dönüş durumuna ilişkin planlamanın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

LEAO'NUN DURUMU 2
Anadolu Ajansı

LEAO'NUN DURUMU

Bir diğer yandan sağ üst arka adalesinden sakatlanan Leao'nun durumunun ise beklenenden daha kötü olduğu iddia edildi.

 

İlk etapta sahalara dönüşünün 1 ay süreceği tahmin edilen Portekizli futbolcunun 5-6 hafta süresince formasından uzak kalmasının beklendiği ifade edildi.

 

Leao; Osimhen gibi Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş maçlarını kaçıracak. Deneyimli futbolcu ayrıca Rizespor, AEK ve Eyüpspor müsabakalarında da formasından uzak kalacak.

NE OLMUŞTU? 3
Anadolu Ajansı

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'da Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanan Stuttgart maçında sakatlanmıştı.

 

Başarılı futbolcu için yapılan açıklamada "Futbolcumuz Victor Osimhen, bugün Maslak Acıbadem Hastanesi’nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun durumu günlük değerlendirmelerle takip edilecek olup tedavisi kulüp sağlık ekibimiz gözetiminde sürdürülecektir." denilmişti.

Galatasaray'da büyük endişe. Osimhen ve Leao dev maçları kaçıracak 4
Anadolu Ajansı

Galatasaray'ın Amedspor maçına ilk 11'de başlayan Leao ise gol perdesini açtığı karşılaşmaya devam edememişti.

 

Maçtaki bir pozisyonda sakatlanan deneyimli futbolcu, yerini Deniz Gül'e bırakmıştı.

 

Sarı-kırmızılıların Leao için açıklamasında şu sözler yer almıştı:

 

"Futbolcumuz Rafael Leão’nun bugün sponsor hastanemiz Maslak Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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