Galatasaray'da Icardi bilmecesi. Dursun Özbek'in talebi ortaya çıktı
20.05.2026 10:12
Galatasaray, Türkiye'ye gelen Icardi'nin menajeriyle görüşmeleri sürdürüyor. Başkan Dursun Özbek'in talebi de ortaya çıktı.
Galatasaray'da birçok rekora imza atan Mauro Icardi'nin akıbeti merakla bekleniyor.
Sarı kırmızılıların daveti üzerine tecrübeli futbolcunun menajeri Pino, Türkiye'ye gelerek görüşmelere başladı.
ÖZBEK KALMASINI İSTEDİ
Başkan Özbek, ahde vefa olarak Icardi’nin en az 1 yıl daha Galatasaray’da kalmasını istedi.
Fanatik'te yer alan habere göre; Ancak Özbek’in de bazı şartları var ve henüz anlaşma sağlanamadı.
MAAŞ İNDİRİM TALEBİ DEVAM EDİYOR
Yönetim 33 yaşındaki futbolcunun maaşında indirim yapmasını talep ediyor.
Başkan Özbek, Arjantinli süperstarın 2.5 milyon euro seviyesine kadar düşmesini bekliyor.
Teknik Direktör Okan Buruk ise şimdilik çekimser kaldığı öne sürüldü.
10+4 kuralıyla beraber Icardi’nin fiziksel formu Buruk’un yeni bir anlaşma konusunda topu tamamen yönetime bırakmasına neden oldu.