Galatasaray'da Icardi krizinin perde arkası ortaya çıktı. İşte tüm anlaşmazlığın nedeni

Galatasaray'ın kontrat görüşmelerini sürdürdüğü ancak henüz bir anlaşmaya varamadığı Arjantinli yıldız için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

Fanatik'in haberine göre golcü oyuncu ile yaşanan anlaşmazlık maddi şartlardan ziyade mukavele süresinden kaynaklanıyor.