Galatasaray'da Icardi krizinin perde arkası ortaya çıktı. İşte tüm anlaşmazlığın nedeni
07.07.2026 10:05
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceğine dair belirsizliğin nedeni ortaya çıktı.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Transferde şu ana kadar sessizliğini koruyan sarı-kırmızılılarda bir yandan da Mauro Icardi belirsizliği taraftarların gündeminde...
KRİZİN PERDE ARKASI
Galatasaray'ın kontrat görüşmelerini sürdürdüğü ancak henüz bir anlaşmaya varamadığı Arjantinli yıldız için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
Fanatik'in haberine göre golcü oyuncu ile yaşanan anlaşmazlık maddi şartlardan ziyade mukavele süresinden kaynaklanıyor.
ICARDI'NİN TALEBİ
Icardi'nin, Galatasaray'ın önerdiği 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme modeline sıcak bakmadığı aktarılırken tecrübeli futbolcunun opsiyonsuz 2 yıllık kesin sözleşme talep ettiği belirtildi.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Haberin devamında Galatasaray Yönetimi'nin Icardi cephesinden ulaşan talebi kabul etmediği ve görüşmelerini sürdürdüğü yazıldı.
GALATASARAY KARİYERİ
Galatasaray formasıyla 4 sezon geçiren 33 yaşındaki futbolcu; 4 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşarken, 2023/24 sezonunda da gol krallığında zirvede yer aldı.