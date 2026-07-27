Galatasaray'da Icardi yerine gelecek isim belirlendi. 15 milyon euro

Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu 12 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro performansa bağlı bonus olmak üzere 15 milyon euro olarak hazırladığı yazıldı.

Haberde Benfica'nın geçen sezon 22 milyon 800 bin euro karşılığında transfer ettiği oyuncusuyla ayrılığa sıcak bakabileceği aktarıldı.