Galatasaray'da Icardi yerine gelecek isim belirlendi. 15 milyon euro
27.07.2026 16:56
Galatasaray'da Mauro Icardi döneminin sona ermesinin ardından Arjantinli yıldızın yerine gelmesi beklenen isim ortaya çıktı.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Transferde şu ana kadar sakin bir strateji uygulayan sarı-kırmızılılarda takım kaptanlarından Mauro Icardi ile yollar ayrılmıştı.
Galatasaray formasıyla dört sezonda dört şampiyonluk kazanan Arjantinli yıldızın ayrılığı sonrası yerine gelecek isim merak edilmişti.
GALATASARAY'IN İLGİSİ VAR
Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre Galatasaray, Benfica'da forma giyen Franjo Ivanovic ile ilgileniyor.
TEKLİF PLANI
Haberin devamında sarı-kırmızılı kulübün 22 yaşındaki golcüyü transfer etmek için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırladığı ifade edildi.
15 MİLYON EURO
Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu 12 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro performansa bağlı bonus olmak üzere 15 milyon euro olarak hazırladığı yazıldı.
Haberde Benfica'nın geçen sezon 22 milyon 800 bin euro karşılığında transfer ettiği oyuncusuyla ayrılığa sıcak bakabileceği aktarıldı.
Satın alma opsiyonlu kiralık ayrılığın henüz Portekiz devinin planlarında bulunmadığı ancak bu kararın transfer döneminin son aşamasına doğru değişebileceği vurgulandı.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Benfica formasıyla 42 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 8 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.