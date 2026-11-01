Galatasaray'da istifa krizi. Metin Öztürk'ün ardından Abdullah Kavukcu da istifa etti

İkinci Başkan Metin Öztürk'ün ardından sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu da istifa etti.



Sosyal medyadan açıklama yapan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, "Galatasaray’a hizmet etme sorumluluğunu üstlenmiş iki yönetici arasında yaşanan ve karşılıklı gelişen bu tartışmanın, olduğundan farklı yansıtılarak kulübümüzün hedeflerinin önüne geçmesini ve camiamızın birlik ve beraberliğine zarar vermesini asla arzu etmem. Kişisel meselelerin kulübümüzün huzuruna, itibarına ve hedeflerine en küçük bir gölge dahi düşürmemesi adına Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa etme kararı almış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.