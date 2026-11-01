Galatasaray'da istifa krizi. Metin Öztürk'ün ardından Abdullah Kavukcu da istifa etti
01.11.2026 13:06
Son Güncelleme: 01.11.2026 18:59
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Öztürk'ün tartışma yaşadığı Abdullah Kavukcu da istifasını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılarda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeliği ve sarı-kırmızılılardaki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Öztürk'ün ardından Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu da istifa etti.
ÖZTÜRK'TEN OLAY AÇIKLAMA
Öztürk, gerçekleştirilen toplantıda kendisine fiili saldırı yapıldığını ve annesine hakaret edildiğini iddia etti.
Metin öztürk'ün açıklaması şöyle:
"27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez.
Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum.
Saygılarımla."
ABDULLAH KAVUKCU DA İSTİFA ETTİ
İkinci Başkan Metin Öztürk'ün ardından sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu da istifa etti.
Sosyal medyadan açıklama yapan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, "Galatasaray’a hizmet etme sorumluluğunu üstlenmiş iki yönetici arasında yaşanan ve karşılıklı gelişen bu tartışmanın, olduğundan farklı yansıtılarak kulübümüzün hedeflerinin önüne geçmesini ve camiamızın birlik ve beraberliğine zarar vermesini asla arzu etmem. Kişisel meselelerin kulübümüzün huzuruna, itibarına ve hedeflerine en küçük bir gölge dahi düşürmemesi adına Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa etme kararı almış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.
2022'DEN BU YANA LİSTEDEYDİ
Daha önce Galatasaray'da başkanlık koltuğu için birçok kez adaylığını açıklayan Öztürk, Dursun Özbek yönetiminde yer alıyordu.
Öztürk, 11 Haziran 2022'den bu yana Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nda ikinci başkan olarak görev aldı.