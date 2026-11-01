Galatasaray'da istifa. Metin Öztürk'ten olay sözler: "Saldırıldı ve anneme hakaret edildi"

Öztürk, gerçekleştirilen toplantıda kendisine fiili saldırı yapıldığını ve annesine hakaret edildiğini iddia etti.

Metin öztürk'ün açıklaması şöyle:

"27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez.

Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum.

Saygılarımla."