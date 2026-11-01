Galatasaray'da istifa. Metin Öztürk'ten olay sözler: "Saldırıldı ve anneme hakaret edildi"
01.11.2026 13:06
Son Güncelleme: 01.11.2026 13:12
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Öztürk'ün sözleri dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılarda çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeliğİ ve sarı-kırmızılılardaki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
OLAY AÇIKLAMA
Öztürk, gerçekleştirilen toplantıda kendisine fiili saldırı yapıldığını ve annesine hakaret edildiğini iddia etti.
Metin öztürk'ün açıklaması şöyle:
"27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez.
Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum.
Saygılarımla."
2022'DEN BU YANA LİSTEDEYDİ
Daha önce Galatasaray'da başkanlık koltuğu için birçok kez adaylığını açıklayan Öztürk, Dursun Özbek yönetiminde yer alıyordu.
Öztürk, 11 Haziran 2022'den bu yana Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nda ikinci başkan olarak görev aldı.