Galatasaray'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig’in 7'nci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışması ve üç takımlı turnuvanın ardından hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 19.00’da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.