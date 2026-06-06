Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine iki dünya yıldızı listede

06.06.2026 20:27

NTV - Haber Merkezi

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Galatasaray'da yolların ayrılmasının beklendiği Mauro Icardi'nin yerine düşünülen isimler ortaya çıktı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine iki dünya yıldızı listede
NTV

Süper Lig'de üst üste dördüncü, tarihinde ise 26. kez şampiyon olan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

 

Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

İSTANBUL'DAN AYRILMIŞTI 1
Anadolu Ajansı

İSTANBUL'DAN AYRILMIŞTI

Başkan Dursun Özbek'in görüştüğü yıldız golcü, geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan ayrılmıştı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine iki dünya yıldızı listede 2
Reuters

TRT Spor'un haberine göre Mauro Icardi ile yolların ayrılması durumunda Galatasaray, Kolo Muani ve Dusan Vlahovic'i liste başı olarak tutuyor.

KOLO MUANI PLANI 3
Reuters

KOLO MUANI PLANI

Haberin devamında PSG'nin sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren Kolo Muani'yi yeni sezonda da kadrda düşünmediği ve oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği aktarıldı.

 

Sarı-kırmızılı yönetimin düşüncesinin ise Fransız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak olduğukaydedildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine iki dünya yıldızı listede 4
Reuters

Galatasaray'ın hedefindeki bir diğer isim olan Dusan Vlahovic'in Juventus ile sözleşmesinin sona erdiğine dikkat çekilirken, yönetimin öncelik olarak Kolo Muani'yi istediği ancak Sırp futbolcunun bonservisinin elinde olmasının avantaj olarak görüldüğü ifade edildi.

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