Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine iki dünya yıldızı listede

Galatasaray'ın hedefindeki bir diğer isim olan Dusan Vlahovic'in Juventus ile sözleşmesinin sona erdiğine dikkat çekilirken, yönetimin öncelik olarak Kolo Muani'yi istediği ancak Sırp futbolcunun bonservisinin elinde olmasının avantaj olarak görüldüğü ifade edildi.