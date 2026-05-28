Galatasaray'da Okan Buruk'un yeni sözleşmesi ve maaşı belli oldu
28.05.2026 10:13
Galatasaray'da üst üste 4. kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesi yenilenecek.
Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü, tarihinde ise 26. kez şampiyon olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılarda üst üste kazanılan şampiyonluklarda büyük rol oynayan teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.
Başkan Dursun Özbek'in sözlü olarak anlaşma sağladığı deneyimli çalıştırıcı ile yeni sözleşme imzalanacak.
Galatasaray'daki seçime tek aday olarak giren Özbek, sarı-kırmızılılardaki başkanlık görevine devam edecek.
BURUK'UN SÖZLEŞME SÜRESİ
Fotomaç'ın haberine göre Özbek'in görev süresi boyunca Okan Buruk ile devam edecek ve başarılı teknik direktörle iki yıllık sözleşme imzalanacak.
Buruk ile yapılacak yeni mukavelede maaşına da dikkat çeken bir zam yapılacağı aktarıldı.
MAAŞ VE BONUS
Okan Buruk'un yıllık 3 milyon 500 bin euro alacağı ve sözleşmesine Avrupa bonusu da ekleneceği ifade edildi.