Galatasaray'da Osimhen ve Lemina kararı, derbi kadrosu belli oldu
18.09.2026 16:35
Son Güncelleme: 18.09.2026 16:48
Galatasaray, Trabzonspor maçı kamp kadrosunu açıkladı.
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu. 4 isim kadroda yer almadı.
Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen ile son idmanda aşil tendonunda ağrısı olan Kaan Ayhan, Trabzonspor maçı kamp kadrosunda yer almamaktadır."
DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK İSİMLER
Victor Osimhen
Mario Lemina
Wilfried Singo
Kaan Ayhan
KAMP KADROSU
144. MAÇ
Trabzonspor ile Galatasaray, yarın 144. kez karşı karşıya gelecek.
Karadeniz temsilcisi, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın saat 20.00'de Papara Park'ta sarı-kırmızılı ekibi konuk edecek.
Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 52 yıllık rekabette resmi ve özel 143 karşılaşmanın 66'sını Galatasaray, 45'ini Trabzonspor kazandı, 32 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 197, Trabzonspor ise 159 kez gol sevinci yaşadı.
TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI
Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 2 farkla önünde yer alıyor.
Trabzonspor, evindeki 53 maçta Galatasaray'ı 21 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 19 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 13 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 10'u Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 64 golüne, Galatasaray 69 golle karşılık verdi.