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Galatasaray'da sakatlık krizi. Milli ara sonrası için büyük problem

23.09.2026 08:32

NTV - Haber Merkezi

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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun başında transfer ettiği Wilfried Singo, sakatlığını atlatabilmiş değil...

Galatasaray'da sakatlık krizi. Milli ara sonrası için büyük problem
Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan ve sahadan 4-0'lık yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da Wilfried Singo krizi yaşanıyor.

Galatasaray'da sakatlık krizi. Milli ara sonrası için büyük problem 1
Anadolu Ajansı

Milli araya moralsiz giren sarı-kırmızılılara bir kötü haber de Fildişili savunma oyuncusundan geldi.

 

Milliyet'in haberine göre önce Dünya Kupası'nda sonra ise Galatasaray antrenmanında sakatlanan 25 yaşındaki futbolcu, milli aranın ardından da sahalara dönemeyecek.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR 2
Anadolu Ajansı

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Haberin devamında Singo'nun milli aradan sonra Süper Lig'deki Kasımpaşa ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçlarında forma giyemeyeceği aktarıldı.

Galatasaray'da sakatlık krizi. Milli ara sonrası için büyük problem 3
Reuters

Singo'nun en erken Süper Lig'in 8. haftasındaki Gençlerbirliği maçında kadroda olabileceği kaydedildi.

SALLAI DE SAKAT 4
Anadolu Ajansı

SALLAI DE SAKAT

Galatasaray'da bir sakatlık da Roland Sallai yaşadı. Milli kadroya davet edilen Macar futbolcu, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

Galatasaray'da sakatlık krizi. Milli ara sonrası için büyük problem 5
Anadolu Ajansı

Wilfried Singo, geçen sezon Monaco'dan Galatasaray'a 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Singo bu sezon yalnızca 41 dakika süre alabildi.