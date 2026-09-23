Galatasaray'da sakatlık krizi. Milli ara sonrası için büyük problem

Milli araya moralsiz giren sarı-kırmızılılara bir kötü haber de Fildişili savunma oyuncusundan geldi.

Milliyet'in haberine göre önce Dünya Kupası'nda sonra ise Galatasaray antrenmanında sakatlanan 25 yaşındaki futbolcu, milli aranın ardından da sahalara dönemeyecek.