Galatasaray'da sakatlık krizi. Milli ara sonrası için büyük problem
23.09.2026 08:32
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun başında transfer ettiği Wilfried Singo, sakatlığını atlatabilmiş değil...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan ve sahadan 4-0'lık yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da Wilfried Singo krizi yaşanıyor.
Milli araya moralsiz giren sarı-kırmızılılara bir kötü haber de Fildişili savunma oyuncusundan geldi.
Milliyet'in haberine göre önce Dünya Kupası'nda sonra ise Galatasaray antrenmanında sakatlanan 25 yaşındaki futbolcu, milli aranın ardından da sahalara dönemeyecek.
KAÇIRACAĞI MAÇLAR
Haberin devamında Singo'nun milli aradan sonra Süper Lig'deki Kasımpaşa ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçlarında forma giyemeyeceği aktarıldı.
Singo'nun en erken Süper Lig'in 8. haftasındaki Gençlerbirliği maçında kadroda olabileceği kaydedildi.
SALLAI DE SAKAT
Galatasaray'da bir sakatlık da Roland Sallai yaşadı. Milli kadroya davet edilen Macar futbolcu, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.
Wilfried Singo, geçen sezon Monaco'dan Galatasaray'a 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Singo bu sezon yalnızca 41 dakika süre alabildi.