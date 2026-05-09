Galatasaray'da şampiyonluğun kahramanları konuştu. "İnanılmaz, tarih yazmak bize nasip oldu"
09.05.2026 23:03
Galatasaray'da şampiyonluğun ardından futbolculardan peş peşe açıklamalar geldi.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, iki kez geriye düştüğü maçta rakibini 4-2 mağlup etti ve üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan etti.
Galatasaraylı futbolcular, maçın ardından üst üste açıklamalarda bulundu. İşte yapılan açıklamalar:
"BİZ GALATASARAY'IZ"
Victor Osimhen: "Antalyaspor bizi zorladı ama biz Galatasaray'ız. Takım çok iyi performans gösterdi. Çok mutluyuz."
"HAK ETTİĞİMİZ ŞAMPİYONLUK"
Uğurcan Çakır: "Öncelikle çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı, herkesi tebrik ediyorum. Hak edilmiş bir şampiyonluktu. Şampiyonlar Ligi ve ligde çok iyi performans gösterdik ve hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık."
"ARTIK DİNLENME ZAMANI"
Ismail Jakobs: "Şu anda kendimi çok özgür hissediyorum. Bu akşam zor bir maç oynadık, bırakmadık ve devamını getirdik. Çok uzun bir sezondu özellikle benim için Afrika Kupası ve diğer maçlarla birlikte. Şimdi artık tatil, dinlenme zamanı."
"CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"
Yunus Akgün: "Allah'a bin şükür. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Herkesin büyük emeği var. Herkes çok emek verdi. Camiamıza hayırlı olsun. 26, 27, 28... Her sene Galatasaray şampiyonluğu kovalayacaktır."
"TARİH YAZMAK BİZE NASİP OLDU"
Abdülkerim Bardakcı: "Bizim için çok önemliydi. Tarih yazacaktık, çok şükür bize nasip oldu. Çok zor bir maçtı. Psikolojik olarak çok zor bir maçtı ama çok iyi bir takımımız var. Her şeyin üstesinden gelebilecek bir takımımız var. Çok mutluyuz. Diyecek bir şey bulamıyorum. Allah'a şükürler olsun."
"ÖZEL BİR BAŞARI"
İlkay Gündoğan: “Çok mutlu ve gururluyuz. Çok özel bir duygu, benim için çok özel bir his. Tüm ekibi, camiayı tebrik ediyorum. Özel bir başarı ve özel bir duygu. Çok mutluyuz.”
"ANIN TADINI ÇIKARMAK İSTİYORUM"
Barış Alper Yılmaz: "Diyeceğim çok bir şey yok şu anda. Anın tadını çıkarmak istiyorum. Zaten bolca konuşacağız başka zaman. Kolay olmadı bizim için. Bir sene kamplar, seyahatler, insan yoruluyor. Bu mücadeleyi bırakmadık. Şampiyon olduk, mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun."
"GALATASARAY'I HER ŞEYİN ÖNÜNE KOYDUM"
Lucas Torreira: "Biz sonuna kadar savaşmayı bilen bir takımız. Bugün de aynısını yaptık. 4 sene üst üste Türkiye'nin en büyük kulübü olduğumuzu gösterdik. Bu kulübün en önemli kelimesi şampiyonluktur. Çok çalıştık ve hak ettik. Şimdi keyfini yaşayacağız. Bizim için, babam için, ailem için zor bir sene oldu ama Galatasaray'ı her şeyin önüne koydum. Zor bir dönemden geçtik ama bana hep destek olundu. Burada olduğum için çok mutluyum."
"ÇOK ÇALIŞTIK VE HAYAL KURDUK"
Mario Lemina: "Çok mutluyum. Bu güzel anı yaşamak için çok çalıştık ve hayal kurduk. Herkesi tebrik etmek istiyorum."
"ÇOK ZORLU BİR SEZON OLDU"
Davinson Sanchez: "Çok mutluyuz şampiyonluktan dolayı. Çok zorlu bir sezon geçirdik. 3 günde bir maç oynadık bu sezon. Burada zorlu bir sezondan sonra şampiyon olduk ve çok mutluyuz."
"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜRLER"
Roland Sallai: "Zor bir sezon geçirdik. Burada bu akşam kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize her zaman destek oldular. Çok mutluyuz. Şimdi artık bunu kutlama zamanı. Gidip hep birlikte bu akşamı kutlayacağız."
"BİZ İYİ BİR TAKIMIZ"
Wilfried Singo: "Çok mutluyum. Çok zor bir sezon geçirdik. Biz iyi bir takımız ve taraftarımızla birlikte bunun üstesinden gelmeyi başardık."
"ÇILGINCA BİR MAÇTI"
Gabriel Sara: "İnanılmaz hissediyorum. Çok çılgınca bir maçtı ve biz bir kez daha şampiyonuz."