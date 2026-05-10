Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması için karar. Tarih ve program belli oldu

10.05.2026 15:14

NTV - Haber Merkezi

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kutlama programı yönetim tarafından belirlendi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya gelmişti.

 

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan maçta iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

 

Galatasaray bu skorla birlikte üst üste 4. ve tarihinde 26. kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

KUTLAMA TARİHİ

Sarı-kırmızılıların büyük zaferi sonrası taraftarlar, kutlamanın ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı.

 

Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarını 13 Mayıs Çarşamba günü RAMS Park'ta gerçekleştirecek.

YER: RAMS PARK

HT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kupasını da burada kaldıracak ve taraftarıyla bütünleşecek.

Ayrıca Galatasaray Yönetimi'nin gerçekleştirdiği toplantıda stadyumda yapılacak olan kutlamalarda herhangi bir sanatçının sahne almayacağı öne sürüldü.

Yapılan programa göre takım, Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket ederek RAMS Park'a ulaşacak.

 

Stadyumdaki kutlamalarda havai fişek ve drone gösterilerinin yanı sıra DJ performansları da yer alacak.

