Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması için karar. Tarih ve program belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya gelmişti.

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan maçta iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray bu skorla birlikte üst üste 4. ve tarihinde 26. kez şampiyonluğa ulaşmıştı.