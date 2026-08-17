Galatasaray’da Sörloth gelişmesi. İlk temas sonrası olumlu yanıt
17.08.2026 11:57
Icardi'nin ardından forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Alexander Sörloth gündeme geldi.
Icardi'nin ardından forvet hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Alexander Sörloth ismi gündeme gelirken, Norveçli golcünün sarı-kırmızılı kulüple ilgili ilk temasların ardından kararını verdiği belirtildi.
Galatasaray'da yönetim, Çorum FK beraberliği ve artan tepkiler sonrası transferde iyice gaza bastı. Takviye planlanan bölgelerden biri de forvet. Bu doğrultuda gündeme gelen son isim ise Alexander Sörloth.
OLUMLU YANIT VERDİ
Galatasaray yönetimi, Atletico Madrid'den ayrılmak isteyen Sörloth ile ilk temasını kurdu ve Sözcü'ye göre oyuncudan olumlu yanıt aldı. Başkan Dursun Özbek'in de onayladığı deneyimli golcünün önümüzdeki hafta İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.
Atletico Madrid'in 40 milyon Euro talep ettiği Sörloth için İspanyol ekibiyle pazarlıklar kıran kırana sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Norveçli yıldızdan olumsuz sonuç alması halinde ise B planını devreye sokup rotasını Bayer Levrkusen'den Patrik Schick'e kıracak.