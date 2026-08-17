Galatasaray’da Sörloth gelişmesi. İlk temas sonrası olumlu yanıt

Galatasaray yönetimi, Atletico Madrid'den ayrılmak isteyen Sörloth ile ilk temasını kurdu ve Sözcü'ye göre oyuncudan olumlu yanıt aldı. Başkan Dursun Özbek'in de onayladığı deneyimli golcünün önümüzdeki hafta İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.

Atletico Madrid'in 40 milyon Euro talep ettiği Sörloth için İspanyol ekibiyle pazarlıklar kıran kırana sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Norveçli yıldızdan olumsuz sonuç alması halinde ise B planını devreye sokup rotasını Bayer Levrkusen'den Patrik Schick'e kıracak.