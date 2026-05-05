Galatasaray'da transfer görüşmesi yeniden başladı. Ödeme planı duyuruldu
05.05.2026 10:18
Selim Başeğmezer
Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da yeni sezon planlamasına başlandı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'a deplasmanda 4-1 yenilmesine rağmen şampiyonluğun en büyük favorisi olarak öne çıkan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Bu sezonu şampiyonlukla tamamlamak için bir galibiyete ihtiyacı olan sarı-kırmızılılarda yeni sezon için transfer planlamasına da başlandı.
Galatasaray'ın devre arasında Bayern Münih'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Sacha Boey için Almanya'dan dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
GALATASARAY'IN PLANI
Sky Sports'un haberine göre Galatasaray, Sacha Boey'in 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu yüksek buluyor.
Haberin devamında sarı-kırmızılıların, Bayern'den fiyat düşürmesini isteyeceği ve bu durumun gerçekleşmesi halinde transfer için somut adımlar atacağı aktarıldı.
Galatasaray'ın ilk 11'indeki yerini kaybettiği ifade edilen Fransız futbolcu için satın alma opsiyonu görüşmelerinin yeniden başlayacağı yazıldı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 16 resmi maçta boy gösteren 25 yaşındaki futbolcu, 2 gol kaydetti.