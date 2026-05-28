Galatasaray'da transfer listesinin en tepesinde milli yıldız var. 45 milyon euro
28.05.2026 14:33
Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanırken, gündeme gelen isim ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
10 numaraya takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda gündeme Bernardo Silva ismi gelmişti. Manchester City'den ayrılacak olan yıldız futbolcunun talepleri ortaya çıktı.
SILVA'NIN TALEPLERİ YÜKSEK
Sabah'ın haberine göre 31 yaşındaki futbolcunun 3 yıl için 50 milyon euro'luk bir istekte bulunmasının ardından Galatasaray'da rota diğer adaylara çevrildi.
İLK SIRADA CAN UZUN VAR
Haberin devamında sarı-kırmızılıların Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcu Can Uzun'u gündemine aldığı öne sürüldü.
Galatasaray'ın, Uzun'un yüksek bonservisine rağmen Silva'ya göre daha genç bir oyuncu olması ve farklı pozisyonlarda görev alabilmesi nedeniyle listenin ilk sırasına yazdığı kaydedildi.
FRANKFURT'UN BEKLENTİSİ
Bundesliga ekibinin 40-45 milyon euro arası bir bonservis beklentisinin bulunduğu aktarılırken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un genç futbolcuyu beğenerek takip ettiği vurgulandı.
Transferi uygun şartlarda tamamlanması istenen 20 yaşındaki futbolcu için pazarlıkların kısa süre içinde başlayacağı aktarıldı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Frankfurt formasıyla 28 maça çıkan milli yıldız, 10 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.