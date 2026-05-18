Galatasaray'da üç yıldıza veda. Kasımpaşa maçında son kez sahaya çıktı

18.05.2026 14:35

Selim Başeğmezer

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da yeni sezon planlaması başladı ve ayrılacak üç isim belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkan Galatasaray, sezonu 1-0'lık yenilgiyle tamamlamıştı.

 

Üst üste 4, tarihinde ise 26. kez şampiyon olan sarı-kırmızılılarda yeni sezon transfer çalışmalarına başlandı.

BURUK: "TRANSFERE ODAKLANACAĞIZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada transfer konusuna "Zorlu bir sezon geçirdik. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda oynadık, Türkiye'de şampiyon olduk. Avrupa'da biraz daha yukarı gitmek isterdik ama elimizden geleni yaptık. Hedefimiz, yeni sezon için iyi bir kadro kurmak. Bunun için transfer çalışmalarına başladık. Bundan sonra transfer çalışmalarına odaklanacağız." diyerek değinmişti.

 

Bu açıklamanın ardından yeni yabancı kuralıyla birlikte Galatasaray'da yolların ayrılacağı üç oyuncu da ortaya çıktı.

NOA LANG'IN OPSİYONU YÜKSEK

Devre arasında Napoli'den kiralanan ve kritik anlarda önemli katkı sağlayan Noa Lang'ın 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu. Sarı-kırmızılıların bu bedel karşısında transferi gerçekleştirmek istemediği öğrenildi.

BOEY'DE İNDİRİM YOKSA AYRILIK VAR

Tıpkı Lang gibi devre arasında kiralanan ve bonservisi Bayern Münih'te olan Sacha Boey'İn ise satın alma opsiyonu 15 milyon euro...

 

Sarı-kırmızılıların bu bonservis bedelini ödemekten kaçındığı ve Alman ekibinden indirim beklediği öne sürüldü.

ASPRILLA GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray'ın devre arasında Girona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Yaser Asprilla da gelecek sezon planlamasında yer almıyor.

 

23 milyon euro'luk satın alma opsiyonu kullanılmayacak olan 22 yaşındaki futbolcu, Girona'ya geri dönecek.

SON KEZ SAHAYA ÇIKTILAR

Noa Lang ve Sacha Boey, böylelikle Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya karşı oynadığı maçta son kez sarı-kırmızılı formayı terletti.