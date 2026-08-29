Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Göztepe maçında neden yok? Son dakikada değişim

beIN Sports'un haberine göre Galatasaray'ın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, rahatsızlığı nedeniyle sahaya çıkamadı.

Galatasaray ise Çakır'ın ısınma sonrasında ağrı hissettiğini ve bu nedenle ilk 11'de yer almadığını açıkladı.