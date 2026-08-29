Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Göztepe maçında neden yok? Son dakikada değişim
29.08.2026 21:37
Son Güncelleme: 29.08.2026 21:38
Galatasaray'ın Göztepe'yi ağırladığı maçın ilk 11'ine yazılan Uğurcan Çakır, karşılaşmada forma giyemedi.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan müsabakanın başlama düdüğünden önce dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
KALECİ SON ANDA DEĞİŞTİ
Sarı-kırmızılıların file bekçisi Uğurcan Çakır, karşılaşmada takımının ilk 11'inde yer alıyordu.
Ancak mücadelenin başlamasına çok kısa bir süre kala Galatasaray'da kaleye Jankat Yılmaz geçti.
UĞURCAN ÇAKIR'IN DURUMU
beIN Sports'un haberine göre Galatasaray'ın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, rahatsızlığı nedeniyle sahaya çıkamadı.
Galatasaray ise Çakır'ın ısınma sonrasında ağrı hissettiğini ve bu nedenle ilk 11'de yer almadığını açıkladı.
Uğurcan Çakır'ın yedek kulübesinde yer aldığı görülürken, müsabakada forma giyemeyeceği belirtildi.