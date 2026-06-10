Galatasaray'da Victor Osimhen ile yollar ayrılacak mı? Başkan Dursun Özbek açıkladı
10.06.2026 08:58
Son Güncelleme: 10.06.2026 08:59
Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'e Avrupa'dan birçok kulübün teklif yaptığı iddia edilmişti.
Süper Lig'de üst üste dördüncü, tarihinde ise 26. kez şampiyon olan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların başarısında büyük pay sahibi olan Victor Osimhen'e Avrupa'nın önde gelen birçok kulübünden teklif yapıldı iddia edilmişti.
BAŞKANDAN AÇIKLAMA
Galatasaray'dan ayrılma ihtimali olduğu öne sürülen yıldız golcü ile ilgili başkan Dursun Özbek'ten açıklama geldi.
Sabah'a konuşan Özbek, Osimhen'i satmak gibi bir niyetlerinin olmadığını vurguladı.
İşte Dursun Özbek'in sözleri:
"ÖNCELİĞİMİZ GALATASARAY"
"Galatasaray'da başarılı olan her oyuncunun Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmesi çok doğaldır. Bu, kulübümüzün doğru işler yaptığını gösterir. Ancak bizim önceliğimiz Galatasaray'ın menfaatidir."
"SATMAK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK"
“Osimhen dünya çapında bir oyuncu ve burada mutlu. Bizim Osimhen'i satmak gibi bir niyetimiz yok.”
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 33 resmi maçta forma giyen Victor Osimhen, 22 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.