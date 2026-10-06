Galatasaray'da Victor Osimhen kararı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

RAMS Park'ta oynanacak olan maç öncesi sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen'in durumu merak ediliyor.

Sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan ancak gelişme kat eden Nijeryalı yıldızın Kasımpaşa maçında riske edilmesi beklenmiyor.