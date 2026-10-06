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Galatasaray'da Victor Osimhen kararı

06.10.2026 10:30

Selim BaşeğmezerSpor editörü

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Galatasaray'da sakatlığını atlatma noktasına gelen Victor Osimhen'in Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağına dair sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Victor Osimhen kararı
IHA

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

 

RAMS Park'ta oynanacak olan maç öncesi sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen'in durumu merak ediliyor.

 

Sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan ancak gelişme kat eden Nijeryalı yıldızın Kasımpaşa maçında riske edilmesi beklenmiyor.

HEDEF BARCELONA 1
IHA

HEDEF BARCELONA

Başarılı golcünün UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 2. haftasında oynanacak olan Barcelona maçında sahaya ilk 11'de çıkması hedefleniyor.

 

Osimhen'in Kasımpaşa maçında ise mücadelenin durumuna göre 45 dakikalık bir sürede forma giyebileceği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI 2
Anadolu Ajansı

BU SEZONKİ PERFORMANSI

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 4 maçta 6 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.