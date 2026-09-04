Galatasaray'da Victor Osimhen şoku. Maça devam edemedi
04.09.2026 20:35
Başakşehir deplasmanına çıkan Galatasaray'da Victor Osimhen, sakatlanarak maça devam edemedi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir deplasmanına çıktı.
Sarı-kırmızılılarda, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan ve 17. dakikada fileleri sarsan Victor Osimhen sakatlık yaşadı.
Nijeryalı futbolcu, karşılaşmanın 31. dakikasındaki bir pozisyon sonrası teknik heyete işarette bulundu ve direkt olarak oyundan çıktı.
Yedek kulübesine yürüdüğü görülen Osimhen maça devam edemedi ve yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.
Yıldız futbolcunun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.