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Galatasaray'da Victor Osimhen şoku. Maça devam edemedi

04.09.2026 20:35

Selim Başeğmezer

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Başakşehir deplasmanına çıkan Galatasaray'da Victor Osimhen, sakatlanarak maça devam edemedi.

Galatasaray'da Victor Osimhen şoku. Maça devam edemedi
IHA

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir deplasmanına çıktı.

 

Sarı-kırmızılılarda, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan ve 17. dakikada fileleri sarsan Victor Osimhen sakatlık yaşadı.

Galatasaray'da Victor Osimhen şoku. Maça devam edemedi 1
Anadolu Ajansı

Nijeryalı futbolcu, karşılaşmanın 31. dakikasındaki bir pozisyon sonrası teknik heyete işarette bulundu ve direkt olarak oyundan çıktı.

Galatasaray'da Victor Osimhen şoku. Maça devam edemedi 2
Anadolu Ajansı

Yedek kulübesine yürüdüğü görülen Osimhen maça devam edemedi ve yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.

Galatasaray'da Victor Osimhen şoku. Maça devam edemedi 3
Anadolu Ajansı

Yıldız futbolcunun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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