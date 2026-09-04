Galatasaray'da Victor Osimhen'den müthiş seri
04.09.2026 21:20
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Başakşehir maçıyla birlikte çıktığı son 16 lig mücadelesinde skora katkı yapmayı başardı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanına çıktı.
Sarı-kırmızılılar, 17. dakikada 1-0 öne geçti. Galatasaray'ı attığı golle öne geçiren Victor Osimhen, dikkat çeken bir istatistikle öne çıktı.
Yıldız futbolcu, çıktığı son 16 lig maçında da skora katkı yapmayı başardı. Geçen sezonun 15. haftasındakı Samsunspor maçıyla başlayan bu süreçte 14 maç boyunca ağları havalandıran Nijeryalı santrfor, diğer iki maçta da asistlerle skor katkısı sağladı.
Victor Osimhen, bu sezon oynadığı 4 Süper Lig maçında toplam 6 gole ulaştı.