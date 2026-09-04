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Galatasaray'da Victor Osimhen'den müthiş seri

04.09.2026 21:20

Selim Başeğmezer

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Başakşehir maçıyla birlikte çıktığı son 16 lig mücadelesinde skora katkı yapmayı başardı

Galatasaray'da Victor Osimhen'den müthiş seri
Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanına çıktı.

 

Sarı-kırmızılılar, 17. dakikada 1-0 öne geçti. Galatasaray'ı attığı golle öne geçiren Victor Osimhen, dikkat çeken bir istatistikle öne çıktı.

Galatasaray'da Victor Osimhen'den müthiş seri 1
Anadolu Ajansı

Yıldız futbolcu, çıktığı son 16 lig maçında da skora katkı yapmayı başardı. Geçen sezonun 15. haftasındakı Samsunspor maçıyla başlayan bu süreçte 14 maç boyunca ağları havalandıran Nijeryalı santrfor, diğer iki maçta da asistlerle skor katkısı sağladı.

Galatasaray'da Victor Osimhen'den müthiş seri 2
Anadolu Ajansı

Victor Osimhen, bu sezon oynadığı 4 Süper Lig maçında toplam 6 gole ulaştı.