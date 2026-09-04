Galatasaray'da Victor Osimhen'den müthiş seri

Yıldız futbolcu, çıktığı son 16 lig maçında da skora katkı yapmayı başardı. Geçen sezonun 15. haftasındakı Samsunspor maçıyla başlayan bu süreçte 14 maç boyunca ağları havalandıran Nijeryalı santrfor, diğer iki maçta da asistlerle skor katkısı sağladı.